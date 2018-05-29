Serada yetiştirilen kenevirler yakılarak imha edildi

Sera içerisine ekilen 557 Hint keneviri bitkisi, polis ekipleri tarafından yakılarak imha edildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuya yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde sera içerisinde kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Adrese ve sera sahibinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 4 kilo esrar, 557 kök ekili vaziyette Hint keneviri, 5 vantilatör ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Ekipler, sera içerisindeki kenevirleri yakarak imha etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.