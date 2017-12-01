Serbest Bölge’den konfeksiyon ihracatı sektörün yüzünü güldürdü

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 11 No’lu Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Meslek Komitesi Başkanı Ali Şimşek, yaptığı yazılı açıklamayla sektörü değerlendirdi. Ekonomik olarak zor günlerden geçtiklerini belirten Şimşek, bu sıkıntılarını aşmak adına üretimlerini artırmak istediklerini, ancak personel bulamadıkları için bu noktada da sonuç alamadıklarını anlattı. Emek yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiklerine işaret ederek, yetişmiş elemana ihtiyaç duyduklarını dile getiren Şimşek, “Her makinemizin başında bir eleman çalışması gerekiyor ama maalesef bunu bulmakta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye’deki istihdamın büyük bölümünü tekstil ve konfeksiyon sektörü oluşturuyor. Eğer çalışacak personel bulabilsek daha fazla büyüyebileceğiz ama ne yazık ki bulmakta çok zorlanıyoruz. Bu sorunumuzu çözümleyecek projelere ihtiyaç büyük” dedi.

Personel maliyetlerini karşılama konusunda da sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Şimşek, özellikle tekstil-konfeksiyon emek yoğun olduğu için personel giderlerinin çok yüksek olduğunu ve işverenleri zorladığını kaydetti. Şimşek, bu maliyetlerin azaltılması adına İŞKUR ve SGK desteklerini önemsediklerini, bu desteklerin 2018 yılında da devam etmesini beklediklerini ifade etti. Türkiye’de artık gençlerin fabrikalarda çalışmak istemediğinin altını çizen Şimşek, bu durumun ileri derecede personel açığını beraberinde getirdiğini belirtti. Fabrikada çalışacak genç personel bulunamamasının, geleceğin ustalarının yetişmesini de engellediğini, bu sıkıntının ülkenin geleceğine balta vuracağını dile getiren Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerini ya da çıraklık eğitimlerini planlarken iş dünyası ile birlikte çalışması, bu okulların cazibesinin artırılıp gençlerin bu alanları tercih etmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Personel sıkıntısının giderilmesi adına Suriyeli vatandaşların resmi çalıştırılabilme oranlarının artırılabileceğini belirten Şimşek, “Mevcut durumda Türk personel oranının yüzde 10’u kadar Suriyeli vatandaş çalıştırılabiliyor. Bu oran biraz daha artırılırsa başta sağlık giderleri olmak üzere birçok kalemde devletin üzerinden de yük kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

“Serbest Bölge’den ihracatın artması yüzümüzü güldürdü”

Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren konfeksiyon firmalarının tamamının ihracata yönelik çalıştığını anlatan Şimşek, bu yıl bölgedeki ihracat rakamlarının yüzde 100’ün üzerinde arttığını bildirdi. Özellikle fason olan kapasitelerin mümkün olduğu kadar koleksiyona dönüştüğünü aktaran Şimşek, şöyle devam etti: “Geçmişte ağırlıklı olarak yurt dışındaki firmalar adına fason çalışma yürütülürken, bu yıl girişimlerimiz sonuç verdi ve büyük ölçüde koleksiyonlarımızı ihraç etmeye başladık. Bu sayede geçmişte bir gömleği örneğin 2 Euro’ya dikerken şimdi 5-6 Euro’ya satabildik. Çünkü koleksiyonla birlikte yalnızca işçiliği değil, kumaş ve aksesuara varıncaya kadar paket halinde satmaya başladık.”

Adet bazında da yüzde 30’luk bir artış yaşandığını kaydeden Şimşek, ürünlerin yüzde 99’unun yine Avrupa pazarına, kalanının ise Amerika ve Kanada başta olmak üzere diğer ülkelere gönderildiğini kaydetti.

İhracat ayağındaki döviz artışını da değerlendiren Şimşek, bu noktada istenilen olumlu sonuçların yakalanamadığını belirterek, “Çünkü dövizin yükselmesi ile birlikte alıcılar fiyat indirimi talep etmeye başladı. Aynı zamanda hammaddenin de dövizle alınıyor olması ihracatta da istediğimiz olumlu sonuçları almamızın önüne geçti” dedi.

Döviz kurlarındaki yükselme sonrasında artan girdi maliyetleri nedeniyle tekstil, konfeksiyon sektöründe sıkıntı yaşandığını anlatan Şimşek, “Ancak Mersin Serbest Bölge’de faaliyet gösteren üyelerimizin bu yıl ağırlıklı olarak koleksiyonlarını ihraç etmeye başlaması, sektör adına umut verdi, yüzümüzü güldürdü” dedi.

“Havalimanı yatırımının tamamlanmasını bekliyoruz”

Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı yatırımını büyük bir heyecanla beklediklerini vurgulayan Şimşek, bu yatırımın tamamlanması ile yurt dışındaki müşterileriyle temaslarını artırabileceklerine ve ihracatın artacağına dikkat çekti. Acil olan gönderilerin kargo uçakları ile gönderilebileceğini belirten Şimşek, böylece hem zamandan kazanım sağlanacağını hem de navlun ücretlerinin aşağı çekilip rekabetçi yapının güçlendirileceğini söyledi.

Komite bünyesinde yalnızca tekstil ve konfeksiyon üreticilerinin değil perakendecilerin de yer aldığını bildiren Şimşek, bu alanda da ekonomik darboğaz yaşandığını söyledi. Perakende sektörünü hareketlendirmek adına kentte Mersin Alışveriş Festivali düzenlenmesinin planlandığını belirten Şimşek, komite olarak bu çalışmayı da desteklediklerini sözlerine ekledi.