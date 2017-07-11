Serttaş: "15 Temmuz tarihi bir dönüm noktasıdır"

15 Temmuz askeri darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Serttaş, 15 Temmuz’da Türk milletinin tarih yazdığını ifade ederek, "Devletimizin içerisinde yapılanmış hainler 15 Temmuz günü küstahça bir darbe girişimine kalkışmışlardır. Fakat Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımız parti ayrımı olmaksızın meydanlara inmiş, devletine, bayrağına, ülkesine ve milli idareye sahip çıkmıştır. 15 Temmuz’un ilk yıl dönümünde bu hain girişimi lanetliyoruz. Türk ulusu hiçbir zaman boyun eğmediği gibi 15 Temmuz’da da demokrasiden yana olarak iç düşmanlara boyun eğmemiştir. 15 Temmuz’un yıl dönümünde şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran borçlu olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.