Serttaş; "Daha fazla üreteceğiz"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılının ikinci çeyreği büyüme oranları verilerine dair değerlendirmelerde bulunan Serttaş, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 büyüdüğünü hatırlatarak, "Büyümenin, özellikle üretim ve ihracat yoğunluğu sağlanarak gerçekleşmesi, gelişen Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor. İhracat bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmasının ana unsurudur. Diğer ülkeler arasında fark yaratmak ve öne çıkmak için ihracata daha fazla yönelmeliyiz" diye konuştu.

Büyümenin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade eden Serttaş, "Devletin istihdam sağlamak, yatırım ve üretime destek amaçlı verdiği teşvik, hibe ve kredi imkanları üreticinin motivasyonunu artırmakta ve geleceğe yönelik adımlar atmaları için güven sağlamaktadır. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde iş adamlarına verdiği yatırım ve üretime yönelik destek güvencesi ile büyümenin önümüzdeki dönemlerde de artacağından hiç şüphemiz yok. Ülkemizin büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için daha fazla üreteceğiz" ifadelerini kullandı.