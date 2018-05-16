Serttaş: "Destekler bakliyat sektörünü güçlendirecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaları değerlendiren Serttaş, "Tarım Bakanlığı bakliyat üretiminin artması için harekete geçiyor. Bu anlamda Bakanımız tarafından yapılan açıklamaları oldukça önemli buluyor ve destekliyoruz" dedi.

"Türkiye’de bakliyat üretimi arttırılacak"

Bakliyat üretiminin arttırılması için 2017 yılından itibaren ‘Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modeli’ uygulamasına geçildiğini hatırlatan Serttaş, "Bu kapsamda 21 ürün 941 havzada destekleniyor. Kuru fasulye, mercimek, nohut ve soyaya üretim desteği geliyor. Baklagiller ürünleri ile ilgili çeşitli destekler hali hazırda yürütülen projelerde yer alıyor, fakat yeni destekler ile bakliyat ürünleri arasında özellikle fasulye, mercimek, nohut ve soya desteklenecek. Bu anlamda Bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bakliyatın yararları anlatılmalı"

Bakliyatın insan sağlığına faydalarının saymakla bitmeyeceğini dile getiren Serttaş, "Bakliyat ürünleri hem proteini yüksek hem çeşitli mineraller ve vitaminler bakımından zengin. Bunları çocukluk yaşlarında anlatmamız ve çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerini sağlamamız gerekmekte. Bu anlamda Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) ve Mersin Ticaret Borsası’nın yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.