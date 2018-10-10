Serttaş: "Eflasyon ile topyekun mücadelenin destekçisiyiz"

Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, 'Enflasyon İle Topyekun Mücadelenin' destekçisi olacaklarını belirterek, "Hükümetimiz tarafından ülkemizin ekonomik çıkarları doğrultusunda atılan adımlar iş dünyasında olumlu etkiler bırakacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından Mersinli iş dünyasından da destek mesajları gelmeye başladı. Bu kapsamda açıklama yapan Serttaş, Bakan Albayrak'ın açıkladığı 7 maddelik planın önemine değinerek, "Hükümetimiz tarafından ülkemizin ekonomik çıkarları doğrultusunda atılan adımlar iş dünyasında olumlu etkiler bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız yerli ürünleri tercih etmeli"

Enflasyon İle Topyekun Mücadele Programı'nın destekçisi olacaklarını kaydeden Serttaş, "Kur yükselişinin ardından kolları sıvayan fırsatçıların önünü kesmek adına atılan adımlar dengeyi sağlayacaktır. Fırsatçıların önünün kesilmesi ve yerli üretime destek açısından üzerinde indirim ve yerli üretim logosu bulunduran ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstereceklerinden şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

"En önemli yol üretim"

Enflasyon ile mücadelenin en önemli yolunun üretim olduğunu kaydeden Serttaş, ‘Hükümetimizin enflasyon ile mücadele kapsamında açıkladığı planlar, üretime doğrudan etki edecektir. Sağlanan teşvikler ve yatırım destekleri sanayicilerimizin önünü açarak üretimin artmasına fayda sağlayacaktır. Üretim arttıkça milli değerlerimiz dış pazarda yükselişe geçecektir. Bu sayede hazırda bekleyen, iş kurmak isteyen birçok genç yatırımcı üretmeye teşvik edilecektir" diye konuştu.