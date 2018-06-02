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02 Haziran 2018 12:32

Serttaş: "Ekonomimiz ihracatımızla büyüyor"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (MEGİAD) Yönetim Kurulu üyesi Soner Serttaş Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Serttaş:

02 Haziran 2018 12:32


Türkiye ekonomisinin ihracat ile büyüdüğünü belirten Serttaş, TİM tarafından açıklanan rakamlara göre mayıs ihracatının yüzde 12.2 artışla 14 milyar dolar olduğunu vurguladı. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9.3 artışla 69 milyar dolara çıktığına dikkat çeken Serttaş, ihracatın son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10.1 artışla 161.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.


Ekonomide yaşanan gelişmenin Türkiye için sevinç verici bir gelişme olduğunu kaydeden Serttaş, "Ülke ekonomimizin büyümesinin en önemli yolu ihracat. İhracat rakamları şunu gösteriyor ki iş dünyası yatırımlarından ve üretimden vazgeçmiyor" dedi.




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