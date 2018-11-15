Serttaş: "İhracat destek ofisleri firmaların kılavuzu olacak"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu üyesi Soner Serttaş, İhracat Destek Ofisleri Projesinin, Türkiye'nin dış pazardaki yerini sağlamlaştırmak adına önemli bir proje olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) birlikte yürüttüğü "İhracat Destek Ofisleri'' projesinin firmalara kılavuz görevi göreceğini ifade eden Serttaş, ihracatı yüksek olan illerin yanı sıra ihracatı düşük olan kentlerin de desteklenmesi adına önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Serttaş, "Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından yürütülen İhracat Destek Ofisleri Projesi Türkiye'nin dış pazardaki yerini sağlamlaştırmak ve ihracatı düşük olan şehirlerin ihracatındaki hacmi üst seviyelere çıkartmak adına önemli bir adım. Türkiye'de üretim bazlı çalışan firmaları ayağa kaldırmak ve ürünlerini tüm dünyaya yaymak adına, ihracat seferberliği kapsamında ihracat destek ofislerinin iş dünyasına rehber olacağını düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin ekonomi sağlığının düzelmesi adına üretim ve ihracat alanında başarıyı yakalaması gerektiğine dikkat çeken Serttaş, hükümetin yaptığı hamlelerin iş dünyasına cesaret verdiğini kaydetti. Serttaş, "Türkiye'nin ekonomik sağlığının düzelmesi üretim ve ihracata bağlıdır. Bizler iş dünyası mensupları olarak üretimlerimizi artırarak ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına yayarak dış pazarda güçlü bir yere sahip olmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Hükümetimizin ekonomi, üretim ve ihracat alanında attığı adımlar bizlere cesaret veriyor. Enflasyon ile topyekun mücadele ettiğimiz dönemde hükümetimizin başlattığı ihracat seferberliğini de sonuna kadar destekliyoruz. Bizler iş dünyası olarak üretmeye, yatırım yapmaya, ülkemizin geleceği adına projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.