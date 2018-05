Sevcan Orhan, türkülerini Mersinliler için söyledi

Atatürk Parkı’ndaki konser alanını dolduran binlerce kişi için türkülerini seslendiren ünü sanatçı Sevcan Orhan, performansıyla vatandaşları coşturdu.

“Türkü söyleyen insandan zarar gelmez”

‘Kainatın Aynasıyım’ türküsünü seslendirdikten sonra, alanı dolduran binlerce Mersinliye seslenen ve onları çok sevdiğini dile getiren sanatçı Sevcan Orhan, “Siz Mersin’desiniz. Mersin’in bu anlamda ne kadar kozmopolit bir şehir olduğunu biliyoruz. Her yerden, her şehirden, her memleketten insanlar var. Madem ki ben bir insanım diyoruz, insanı olduğu gibi kabul etmek yaraşır bize. En güzel de türküler söylüyor bunları. Ramazan ayı, ibadetini yapan insanların kendi ile baş başa kaldığı zamanlardır. İbadet, Allah’la insan arasındadır, kul arasındadır. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şu güzel zamanlarda kötü günler yaşasak bile, ne olur birbirimize biraz daha kendimiz gibi, aynaya bakar gibi bakalım. İnsan olmakla başlar her şey ve insanlar, iyi niyetli insanlar ve kötü niyetli insanlar diye ikiye ayrılıyorlar. Burada bulunan herkes türkülerime eşlik ettiği için, türkü söyleyen insandan zarar gelmez. Benim için öyledir. Hepiniz çok kıymetlisiniz, iyi ki varsınız, seviyorum sizi” dedi.

Kendisini Mersinlilerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkürlerini ileten sanatçı, “Bu organizasyon işleri kolay işler değildir. O yüzden bizleri bir araya getirmeye vesile oldukları için kendilerine minnettarım. Ama özellikle de halk müziğine, türkülere verdikleri kıymet için bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” diye konuştu.

Mersinlilere müzik ziyafeti verdi

Sanatçı Sevcan Orhan gece geç saatlere kadar Atatürk Parkı’nı dolduran hayranlarına adeta müzik ziyafeti çekti. Verdiği konserde, birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçıya, alanı dolduran kalabalık ta eşlik etti. Duygusal parçaları ile Mersinlileri mest eden Orhan, gecenin sonunda söylediği hareketli parçalarıyla da hayranlarını coşturdu.

Konser sonunda sanatçının çiçeğini, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün takdim etti. Ayrıca Sevcan Orhan konser esnasında Mersinliler ile birlikte video çekip, videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.