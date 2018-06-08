Sevgi Evleri Tenis Eğitim Projesi devam ediyor

METİK Kulüp Başkanı Ahmet Atakan, ’Şampiyon Tenisçi Mersin’den’ sloganıyla Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ile birlikte yürüttükleri projede, ’Sevgi Evleri’nden 8-12 yaş grubunda 12 erkek oyuncu tespit ederek eğitimlere 17 Temmuz 2017’de başladıklarını söyledi. Yaklaşık 1 yıl sonra 25 Mayıs’ta yine 8-12 yaş grubunda 9 kız oyuncuyu da projeye dahil ederek daha kapsamlı hale getirdik ve hedef büyüttüklerini kaydeden Atakan, "Bu sporcularımızın 1 yıl boyunca malzeme ve diğer ihtiyaçları Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından karşılanmakta olup, haftada 3 saat tenis eğitimleri de kulübümüz bünyesinde hizmet veren tenis akademisi antrenörleri tarafından verilmektedir. Ülkemize ve şehrimize dünyaca ünlü bir tenisçi kazandırma amaçlı hazırlanmış olan projenin asıl amacı, sporcularımızın sponsor katkıları ile kulübümüzde ve şehrimizde yollarına devam edebilmesidir” dedi.

METİK bünyesinde daha önce bir çok başarılı sporcu yetiştirildiğini ifade eden Atakan, "Ancak bu çocuklarımız maddi olanakları olmadığından tenisten uzaklaşmış ya da lisanslarını başka şehirlerdeki kulüplere taşımışlardır. Bu da şehrimiz ve kulübümüz için büyük kayıp olmuştur. Ama sponsorlarımızın destekleri sayesinde bunu tersine çevirerek şehrimiz ve kulübümüz adına milli takıma oyuncu yetiştireceğimize inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.