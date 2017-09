"Sevimli kahramanlar" var diye yanlış okul çantası almayın

Pınar Müge Sarıkaya, ailelerin okul çantası alırken üzerindeki ‘çizgi film kahramanı’ resmini değil, sağlık için uygunluğunu dikkate alması gerektiğini belirtti.

Dr. Pınar Müge Sarıkaya, okul çantalarının ağırlığı ve yanlış taşınmasının okul çocuklarında sırt ve bel ağrıları, uzun vadede duruş bozuklukları, kamburluk ve skolyoz (omurgada eğrilik) gibi kalıcı problemlere yol açabildiğini söyledi.

Dr. Sarıkaya, özellikle küçük çocukların ailelerinin genellikle çanta seçiminde, çocuğun beğenilerine göre hareket ettiğini belirterek, “Çoğu zaman çantanın üzerindeki çizgi film kahramanı fotoğrafı, çanta seçimini etkiliyor. Oysa çanta seçerken sağlık açısından ne kadar uygun olduğuna bakılmalı” dedi.

Sünger desteği olmalı

Dr. Pınar Müge Sarıkaya, okul çantası seçimi konusunda aileleri şu şekilde bilgilendiriyor:

“Öncelikle, aileler okul çantası seçerken hafif malzemelerden yapılmış, yaklaşık 5 cm genişliğinde sünger destekli iki omuz askısı ve bel desteği olan, kalça ve leğen kemiğini saran kemeri olan çantaları tercih etmelidirler. Bel desteği, bel boşluğunu tam doldurmalıdır. Tekerlekli çantalar, sürüklenerek götürebildikleri için sırt çantalarına iyi bir alternatif gibi gözükse de merdiven inip çıkarken bel ve omuzlara aşırı yük bindirebilir.Çok bölmeli çantalar sağladığı düzenin yanı sıra, ağırlığı eşit dağıtarak sırta fazla yükün binmesini de engeller.”

Yaşlara göre çanta ağırlığı

Dr. Sarıkaya, çantanın, çocuğun ağırlığının yüzde 15’ini geçmeyecek şekilde ayarlanması gerektiğini kaydederek, “12 yaşından küçük çocuklarda çanta ağırlığı en fazla 4 kg 12- 15 yaşındaki çocuklarda çanta ağırlığı en fazla 5 kg olmalıdır. Çanta içine kitap yerleştirirken ağır kitaplar sırta yakın konulmalıdır. Çanta her iki omuzda taşınmalıdır, böylece her iki omuz eşit yük binmiş olur. Bununla birlikte askıların gerginliği yeterli olmalı, boyu ayarlanırken her iki omuzun biraz yukarısında olmalıdır. Ağır kitaplar çantanın sırt tarafına doğru konulmalıdır. Çocuk çantayı taşırken öne doğru eğilmemelidir” ifadelerini kullandı.