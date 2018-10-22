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Seyhan'da yemekten zehirlenen 65 işçi hastanelere kaldırıldı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir fabrikadaki 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mersin’in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir fabrikadaki 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesi D-400 karayolu üzerinde bulunan bir narenciye paketleme fabrikasında öğle yemeğinde çorba, turşu, nohut ve etli pirinç pilavı yiyen işçilerden bazıları akşam saat 18.30 sıralarında rahatsızlandı. İşçiler olay yerine çağrılan ambulanslarla Mersin'in Tarsus ilçesindeki üç hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi ön tanısıyla 65 işçi tedavi altına alındı. Acilde yer kalmayınca bazı işçiler koridorlarda tedavi gördü. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

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