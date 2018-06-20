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20 Haziran 2018 21:17

Şiddetli sağanak sel sularına dönüştü

Mersin’in Erdemli ilçe merkezinden 50 kilometre yüksekteki Toroslara yağan sağanak yağmurun oluşturduğu sel suları sahile kadar ulaştı.

Şiddetli sağanak sel sularına dönüştü

20 Haziran 2018 21:17

Akdeniz adeta kızıl renge boyandı.


Edinilen bilgiye göre; Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki yaylalarda şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağmur suları sel sularına dönüşerek ilçe merkezinden geçen Alata Deresine ulaştı.


Sel sularının geldiği ihbarıyla Erdemli Belediyesi ekipleri ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki 3 köprü ile 2 yaya köprüsünde önlem aldı. Belediyeye bağlı ekipler de teyakkuza geçirildi.


Sel sularının geldiği esnada dere yatağında bulunan 3 kişi belediye ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.


Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sel sularının Akdeniz’e ulaşmasıyla deniz adeta kızıl bir renge boyandı. Ekipler ise tedbir amacıyla teyakkuzda tutuluyor.


Kışın bile bu kadar yağmur yağmadığını ifade eden bazı vatandaşlar, yaz günü sel oluşmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.




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