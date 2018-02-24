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24 Şubat 2018 11:36

Sigara kaçakçıları yöntem değiştiriyor, polis her defasında çözüyor

Mersin polisi, bir araçta yaptığı aramada 2 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Sigara kaçakçıları yöntem değiştiriyor, polis her defasında çözüyor

24 Şubat 2018 11:36

Kaçakçılar, her yakalandıklarında farklı yollarla sigarayı geçirmeye çalışsa da polis her yöntemlerini çözüyor.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapanlara izin vermiyor. Son olarak ekipler, bir araçta kaçak sigara sevkıyatının yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen aracı durdurarak, arama yaptı. Narkotik detektör köpeğin de katıldığı aramada arabanın her yerine yayılacak şekilde yerleştirilmiş 2 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler, araçta bulunan M.Y. ve M.Y. isimli şahısları gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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