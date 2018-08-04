Sigorta sektöründe ’kayıtdışı yapılanmalarla’ mücadele başladı

Sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Alkış, mevcut durumda sektörde yaşanan sorunlardan biri olarak kayıtdışı çalışan firma ve şahısların olduğunu ifade ederek, söz konusu yapılanmaya mücadele kapsamında ilk etapta 3 firma tespit ettiklerini be konuyu, müfettiş atanması adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bildirdiklerini belirtti.

"Sigorta acenteleri başka işlerle uğraşmamalı"

TOBB levha kaydı olmayan firmaların ya da kişilerin poliçe kesmesinin yasal olmadığını aktaran Alkış, "Ancak maalesef birçok kişi yetkileri olmamasına rağmen ek iş olarak sigortacılık yapıyor. Bu durumda oluşan haksız rekabetten dolayı hem düzgün çalışan firmalar mağdur oluyor, hem de sigorta yaptıranlar mağdur olabiliyor. Sigorta acentesi olabilmenin koşulları var. Sigarta acentesi başka işlerle uğraşamaz. Gerek yasal, gerekse bir takım fiziki şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Mersin’de ilçeler dahil 350 yetkili acente faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar mücadele edilmemesi nedeniyle bu 350’ye ek olarak çok sayıda yetkisi olmayan yapılanmalar oluşmuş. Önümüzdeki süreçte bu haksızlıkla mücadele komitemizin önceliği olacak" dedi.

"Kullanıcılar da dikkatli olmalı"

Kayıtdışı yapılanmalara karşı mücadelede sektördeki diğer firmalardan da destek isteyen Alkış, kaçak çalıştığı tespit edilen firmaların isim ve adres bilgisinin kendilerine ulaştırılmasını isteyerek bu tür yapılanmaları da ivedilikle tabela, yazı gibi sigorta işlemlerini çağrıştıran tüm ögeleri kaldırmaya davet ettiğini söyledi. Kaçak çalışan firmaların kullanıcıları mağdur edeceğine de dikkat çeken Alkış, "Sigorta yaptırmak isteyen kişiler mutlaka firmanın TOBB levha kaydı bulunup bulunmadığına dikkat etmeli. Yetkili olmayan kişiler tarafından dolandırılma ihtimallerine karşı tüm vatandaşların sadece yetkili acenteleri tercih etmelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.