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16 Mayıs 2018 09:58

Sıla Projesi hayata geçirildi

Mersin Barosu, Türkiye’de adalete erişim için adli yardım uygulamalarının geliştirilmesine destek amacıyla hayata geçirilen Sıla Projesi’nin tanıtım toplantısına katıldı.

Sıla Projesi hayata geçirildi

16 Mayıs 2018 09:58


Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılımları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı’nın (UNDP) uygulayıcılığı ve İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı’nın (SİDA) finansman desteği ile yürütülmekte Sıla Projesi’nin tanıtım toplantısı, 79 ilin baro temsilcilerinin katılımıyla 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.


Mersin Barosu’nu temsilen sayman Melike Zafer Gürgen ve Mehmet Emrah Gürgen’in katıldığı tanıtım toplantısında, 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Bolu’da gerçekleşen Danışma Kurulu’nun ardından, 3-4 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da danışma grubunun görüşleri alınarak revize edilmiş CMK Otomasyon Sistemleri Yönetmelik Taslağı tartışılarak, proje kapsamında hazırlanan dezavantajlı gruplara adli yardım sağlayan avukatların kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin eğitim modülleri görüşlere sunuldu.




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