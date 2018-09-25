Silifke 2. Edebiyat Festivali sona erdi

Edebiyat Festivali sona erdi. Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivallerinin önümüzdeki yıllarda da dolu dolu etkinliklerle devam edeceğini açıklayan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Festivalimizde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Festivalde kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği imza etkinlikleri, söyleşiler ve konserler büyük beğeni topladı. Festivalin final gecesinde muhteşem sesiyle Halk Ozanı Mazlum Çimen sahne aldı. Ayrıca festivalin son gününde yazarlar Sinan Meydan, İsmail Saymaz, Hakan Günday ve Aslı Tohumcu'nun söyleşileri büyük ilgi görürken, Nebil Özgentürk, Sezai Sarıoğlu ve Murat Uyurkulak gibi yazarlar da okuyucularıyla buluştu.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle her akşamı dolu dolu geçen Edebiyat Festivali'nin kent sakinlerinden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Belediyemiz tarafından ikincisi gerçekleştirilen Edebiyat Festivalimiz, sanatseverlerin ve Silifke halkımızın büyük ilgisini gördü. Göksu Parkı'nda yazarlarla buluşan kitapseverler, önce imza hemen ardından söyleşi etkinliğine katılarak, kültür ve sanat etkinliklerimizle buluştular. Bu güzel etkinliklerimizde kitap tanıtımlarının yanı sıra binlerce vatandaşımız, birbirinden değerli yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Yazarlarımız, bir taraftan kitaplarını imzalarken diğer taraftan da söyleşileriyle okuyucularına, okumanın önemini ve kitapla ilgili merak edilen soruları yanıtladılar. Edebiyat festivalimizin hem ilçemizin tanıtımına hem de kültür alışverişimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

“Silifke'yi sanat, spor ve kültür kenti yapıyoruz” diyen Turgut, “Belediyemizin çalışmaları ile her geçen gün gelişen, büyüyen ve güzelleşen şehrimizde, geçmişten günümüze intikal eden tüm kültürel mirasımızı ve değerlerimizi koruyor, geliştiriyoruz. Bu değerler etrafında, sanat, spor ve kültürel etkinliklerimize ayrı bir önem veriyoruz. Yapmış olduğumuz sosyal etkinlikler, şenlikler ve festivallerle Silifke'yi hareketlendiriyor ve canlandırıyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz destek ve bu iki sahada geliştirdiğimiz birçok proje ile artık Silifke, kültür üreten ve bunu geleceğe aktaran önemli bir birikime kavuşmuş olacaktır. Edebiyat Festivalimizde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.