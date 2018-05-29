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29 Mayıs 2018 10:58

"Silifke Ailem Projesi" kursları başladı

Mersin Valiliği Koordinasyonunda Silifke Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse öksüz, yetim çocuklar ve ailelerin sorunları hakkında toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturulması, toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, ilgili aile ve çocukların toplumla bütünleşerek daha güçlü bir birey toplum bağının kurulması amacıyla başlatılan “Silifke Ailem Projesi” kapsamında yer alan “Atletizm, Masa Tenisi, Halkoyunları, Gitar, Bağlama, Ebru ve Satranç” kursları Silifke Fen Lisesinde başladı.


29 Mayıs 2018 10:58


Silifke Fen Lisesinde düzenlen kursları ziyaret eden Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, proje koordinatörü Mehmet Ali Akış, kurslar boyunca görev alacak eğitmenler kurslara katılacak öğrenciler ve velileri ile bir araya geldi.


Atletizm, Masa Tenisi, Halkoyunları, Gitar, Bağlama, Ebru ve Satranç” kurslarının verildiği projeyle ilgili olarak öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, proje kapsamında 400 öğrencinin bu kurslardan faydalanacağını belirtti. Çiftçi, “Böyle bir projenin hayata geçirilerek aslında toplumun içinde kendini ifade edemeyen, annesinin babasının imkansızlıkları, yaşadığı ailevi sıkıntılar nedeniyle cesareti kırılmış, hedefleri küçültmüş, hayallerini kuramaz hale gelmiş çocuklarımız kalmasın diye bir hedefle yola çıkan, “Silifke Ailem Projesini hayata geçiren Sayın Kaymakamımız Şevket Cinbir’e teşekkür ediyorum. Öyle çocuklarımız var ki, biraz elinden tuttuğumuzda iyi yerlerde olacak çocuklarımız değerlerimiz var. Bu bakımdan bu projenin esas temelinde kabiliyetleri yetenekleri ıskalamamak var. O kabiliyetlere imkan tanıma gibi bir hedef var. SODES sosyal içerikli, göçle gelen ve sosyal entegrasyon problemi olan toplumun dezavantajlı kesimlerini esas alan bir projedir" şeklinde konuştu.




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