Silifke Belediyesi şehit ailelerine ev verdi

Silifke Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen ’Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Gölge ve Hakkari Çukurca’da terör örgütü PKK’nın havanlı saldırısında şehit olan Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz’ın ailelerine söz verdiği evin tapusunu teslim etti.

Daha önce Hakkari’de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin’in ailesine söz verdiği evin tapusunu teslim eden Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, bu kez de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen ’Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge ve Hakkari Çukurca’da terör örgütü PKK’nın havanlı saldırısında şehit olan Barbaros Yılmaz’ın ailelerine söz verilen evin tapusunu teslim etti. Şehit Aileleri, Belediye Başkanı Mustafa Turgut’a şehit ailelerine göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, hizmetlerinde başarılar diledi.

Şehit ailelerine söz verilen evleri teslim etmenin heyecanını yaşadığını belirten Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, “Sizler şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlerin acılarını dindirmemiz elbette mümkün değil fakat şehit hepimizin şehidi acı hepimizin acısı. Bizlere düşen görev şehitlerimizin ailelerine yani emanetlerine sahip çıkmak, onları yalnız hissettirmemektir. Biz her zaman anamızın babamızın ve kardeşlerimizin yanındayız. Şehit ailelerimiz bizlerin baş tacıdır. Sizlerin talepleri ve sorunları bizler için önemlidir. Silifke Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde şehit ailelerimize her türlü kolaylığı ve yardımı sağlamaya devam edeceğiz. Ailelerimize evleri hayırlı uğurlu olsun. Sağlık sıhhat içinde otursunlar. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah bir daha ne kentimize ne de memleketimizin herhangi bir köşesine bu acıları yaşatmasın. Başka şehit haberleri gelmesin tek temennimiz budur” diye konuştu.

Kendilerini yalnız bırakmayarak her zaman yanlarında hissettiren Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut’a teşekkür eden Şehit Ali Gölgenin babası Hüseyin Gölge, “Evladımızın hayali her genç gibi iyi bir gelecek ve yuvasını kurmaktı. Ailesine çok düşkündü ve her zaman arar sorardı. Sizler onun bir nebze de olsa ev hayalini gerçekleştirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitler konusundaki duyarlılığından dolayı Başkan Turgut’a teşekkür eden Şehit Barbaros Yılmaz’ın kardeşi Burak Yılmaz ise, “Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Ağabeyim evlenmek ve kendisine ait bir ev olmasını isterdi. Çok zor koşullarda büyüdük. Anne ve babamızı küçükken kaza esnasında kaybettik. Bizlere akrabalarımız sahip çıktı. Acımızı paylaştığınız ve böyle bir duyarlılığı gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.