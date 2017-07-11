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11 Temmuz 2017 15:17

Silifke Belediyesi’nden asfalt ve parke çalışması

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 3 yılda, 693 kilometre yolun stabilize bakımını yaptıklarını, 446 bin 493 metrekare asfalt ve 86 bin 195 metrekare parke yol yapımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Silifke Belediyesi’nden asfalt ve parke çalışması

11 Temmuz 2017 15:17


Silifke Belediyesi olarak kent merkezi ve kırsal mahallelerde asfalt yol çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Turgut, “Geçtiğimiz 3 yılda hedeflediğimiz asfalt yol yapımının üzerine çıktık. Sıcak ve soğuk olmak üzere kent merkezimizin ve kırsal mahallelerimizin birçok yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Alan çok geniş olmasına rağmen 88 mahallemizde de ihtiyaç duyulan acil eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yıl da hedefimizin üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz” dedi.


Merkezde ve kırsalda 2014 ile 2017 yılları arasında 446 bin 493 metrekare sıcak ve soğuk olmak üzere asfalt yol çalışması yapıldığını belirten Turgut, bunun yanında 693 kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştirdiklerini, özellikle kırsal mahallelerdeki yolları yeniden düzenlediklerini, kırsal ve yaylalara ulaşımı sağlayan yollarda iyileştirme yaparak, kaliteli ve kesintisiz ulaşım ağını kurduklarını kaydetti.


2017 yılının hayata geçirilen projeler ve hizmetlerle yoğun bir yıl olacağını ifade eden Başkan Turgut, şöyle devam etti:


“Sadece kent merkezi değil kırsal mahallelerimizde de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini ve sıkıntılarını dinliyoruz. Silifke Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 3 yıldan beri özellikle yol açma ve asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdik. Ova mahallelerde arazi yollarımızın bakımına, kırsal mahallelerimizde ise parke ile asfalt yol yapımına önem verdik. Mahalle mahalle planlı ve titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Her mahallemizin aciliyet duyduğu eksiklikleri bir bir tamamlamaya ve sırasıyla bu eksiklikleri gidermeye gayret gösteriyoruz. Mahallelerimizde gördüğümüz memnuniyet bizi mutlu ediyor. 2 grup olarak çalışan asfalt ekibimiz geç saatlere kadar mesai yaparak yaz süresince bu çalışmalarını tamamlayacaktır” dedi.




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