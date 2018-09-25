Silifke Belediyesi'nden Engelsiz Kamp

Silifke Belediyesi tarafından 'Ne yaş ne engel hayat birlikte güzel' sloganıyla kentte ilk defa 'Engelsiz Kamp' gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçe genelinde 52 özel çocuk ve ailesi, Atakent Yol-İş Tesislerinde tatil yaparak, etkinliklerin ve denizin tadını doyasıya çıkardılar. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke'de engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok uygulamaya imza attıklarını belirterek, “Engelsiz Kamp projemiz ile farklı yaş gruplarındaki 52 özel çocuğumuz ve ailelerinin yüzünü güldürdük. Yüzme, söyleşiler, bayrak yarışı, canlı müzikli eğlence gibi daha birçok etkinliğin yer aldığı kampta dolu dolu bir tatil yaptılar. Tesiste yer alan animatörlerin hazırladıkları eğlenceler, dans ve müzik gösterileriyle, spor etkinliklerinde bir araya gelerek, unutulmayacak bir tatil yaşadılar. Bu özel çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu, onların daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için desteklerimizin süreceğini belirtmek istiyorum. Bu güzel çocuklarımızın toplumun en önemli parçası olduklarını göstermek, yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlamak adına projeler ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Unutulmayacak bir tatil yaptıklarını belirten özel çocuklar ve aileleri, projeden çok mutlu olduklarını ve bu hizmetin artarak devam etmesini gerektiğini söylediler. Oğlu Hasan Çevik ile kampa katılan anne Aysel Çevik, kamp süresince bol bol yüzdüklerini söyledi. Çevik, "Oğlum böyle bir tatili ve denize girmeyi çok istiyordu. Fakat köyde yaşadığımız için gerek ulaşım gerekse maddi sıkıntılardan dolayı tatil yapamamıştık. Bizim için inanılmaz bir fırsat oldu. Silifke Belediyemize ve Başkanımız Mustafa Turgut'a çok teşekkür ederiz. Bu özel çocuklara ve ailelerine gerçekten verilebilecek en güzel hediye" şeklinde konuştu.

Kızıyla birlikte tatile gelen Esra Bulut ise ilk defa böyle bir tatile geldiklerini söyleyerek, "Her şey çok güzeldi. Başkanımızdan bu aktivitelerin devamını istiyoruz. Engelli ailelere sunduğu bu güzel imkan için teşekkür ederiz" dedi.