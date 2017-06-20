Silifke Belediyesi’nden parkta iftar

İftar öncesi Belediye Başkanı Mustafa Turgut, iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, hayırlı ramazanlar dileyen Başkan Turgut, “Ramazan ayı herkesin bildiği gibi fakiri ve zengini, güçlü ile güçsüzü bir araya getiren önemli bir aydır. Gencimiz yaşlımız, fakirimiz, zenginimiz aynı sofrada yemek yiyoruz. Birlikte olacağımızı ve yan yana olacağımızı söylemiştik. Her zaman halkımızın yanında olacağız. Bu güzel iftar akşamında, bu güzel mekanda, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Hepimiz bu rahmet ayının feyzinden ve bereketinden faydalanmak üzere toplanmış bulunmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz ramazan ayı ve bu iftar sofraları, bizlerin bir araya gelmesine ve kaynaşmasına vesile oluyor. Bu hayırlı günler vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, buraya katılan bütün hemşerilerimize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ramazan’ın ruhunu, sevgisini, paylaşımını, kin ve nefretten uzak herkesin birbirini kucaklamasını temenni ediyorum” dedi.

İftar yemeğine CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, belediye başkan yardımcıları Ömer Savar ve Mehmet Kafes, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilciler, oda başkanları, dernek yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.