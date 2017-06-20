Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 11:41

Silifke Belediyesi’nden parkta iftar

Silifke Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Meydanı’ndaki Göksu Parkı’nda düzenlenen iftar yemeği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Silifke Belediyesi’nden parkta iftar

20 Haziran 2017 11:41


İftar öncesi Belediye Başkanı Mustafa Turgut, iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, hayırlı ramazanlar dileyen Başkan Turgut, “Ramazan ayı herkesin bildiği gibi fakiri ve zengini, güçlü ile güçsüzü bir araya getiren önemli bir aydır. Gencimiz yaşlımız, fakirimiz, zenginimiz aynı sofrada yemek yiyoruz. Birlikte olacağımızı ve yan yana olacağımızı söylemiştik. Her zaman halkımızın yanında olacağız. Bu güzel iftar akşamında, bu güzel mekanda, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Hepimiz bu rahmet ayının feyzinden ve bereketinden faydalanmak üzere toplanmış bulunmaktayız. İçerisinde bulunduğumuz ramazan ayı ve bu iftar sofraları, bizlerin bir araya gelmesine ve kaynaşmasına vesile oluyor. Bu hayırlı günler vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, buraya katılan bütün hemşerilerimize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ramazan’ın ruhunu, sevgisini, paylaşımını, kin ve nefretten uzak herkesin birbirini kucaklamasını temenni ediyorum” dedi.


İftar yemeğine CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, belediye başkan yardımcıları Ömer Savar ve Mehmet Kafes, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilciler, oda başkanları, dernek yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!