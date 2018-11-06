Silifke Kaymakamı Cinbir halkı "gece yürüyüşüne" çağırdı

Kaymakam Cinbir, vatandaşları yürüyüşe özendirmek için Silifke Şehir Stadı'nda incelemelerde bulunup, spor yapmaya gelenlere tişört ve şapka dağıttı.

Kaymakam Cinbir, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Osman Yıldızbakan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Madara Mustafa Türe, daire müdürlerinin de hazır bulunduğu etkinlikte ilçe sağlık müdürlüğü personelleri sağlıklı yaşam ile ilgili pankartlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, 2018 yılı içerisinde Şehir Stadı'nın onarımını gerçekleştirdiklerini, tamir ve tadilatını yaptırdıklarını belirterek, "Tribünlerin, soyunma odalarının, VIP salonlarından antrenman salonlarına kadar belirli alanlar yenilendi. Şehir Stadyumu daha kullanışlı bir hale geldi. Yürüyüş parkuru yenilenerek vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebileceği ve belirli yarışmalarının da yapılabileceği hale getirildi. Çimlerin bakımı yapılarak yenilenmişti. Stadımız Silifke'nin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirildi. En önemlisi de gece aydınlatması yapıldı. Artık geceleri de Silifke şehir stadyumunda maç oynanabilir hale geldi. Artık burada ulusal ve uluslararası karşılaşma yapılabilir. Medcem Silifke Belediyespor da ilk hazırlık maçını burada gece aydınlatmasında yaptı. Şuanda da sezon başladı, sezon devam ediyor” dedi.

Stadın sadece futbolun oynandığı bir stat olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Kaymakam Cinbir, “Burada bir taraftan Türkiye genelinde ve bölgesel yarışmalarda derecelere giren sporcularımız çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan da vatandaşlarımız sağlıklı yaşam anlayışı ile burada yürüyüşünü yapıyor. Bu stat Silifke'nin ve Silifkelilerin hizmetinde. Gün boyunca ve akşamları belirli saatlere kadar, ihtiyaç duyulduğu kadar açık kalacak. Stadyumu şuan da akşam 21:00'a kadar açık tutuyoruz. Eğer gece 22.00'ye kadar da vatandaşlarımız yürüyüş yapmak istiyoruz derlerse bu süreyi de uzatmak talebe göre değiştirilebilir” diye konuştu.

Aydınlatma ile birlikte yürüyüş yapanların sayısının arttığını ifade eden Kaymakam Cinbir, şöyle devam etti:

“Şuan hatırı sayılır derecede yürüyen vatandaşlarımız var. Çevreden edindiğim intiba da bir kısım vatandaşımız hala akşamları gece saatlerinde burada yürüyebilecekleri konusunda bir bilgi sahibi değiller. Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün iş birliği ile burada her spor dalında açtığımız ücretsiz kurslarımız var. Hocalarımızın nezaretinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün koordinesinde hem stadyumda hem de spor salonunda bu imkanları sunmaya çalışıyoruz. Gelin hep birlikte spor yapalım diyoruz. Koşabilme şansınız varken koşmaya devam edin. Yürüyebilme imkanımız varken yürüyelim ve fazla kiloları bırakalım. Daha sağlıklı bir yaşamı hep birlikte yakalayalım. Bende fırsat buldukça bu sezon yürümeyi deneyeceğim."

Şehir Stadı'nın akşam ve gece vakitlerinde spor yapılabilir hale getirilmesinde en büyük desteği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın verdiğini belirten Cinbir, “Valimiz Ali İhsan Su'da ilçemizdeki bütün yatırımları yakinen takip ediyor. Bizlerde ilçenin kaymakamı olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Spor alt yapısının tesislerinin geliştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar sadece bu ilçe stadının onarılması ve ışıklandırılmasından ibaret değil. Bir gençlik merkezi projemiz ihale aşamasına geldi. Şuanda talimat bekliyoruz. Spor salonumuzun malum bir onarıma ihtiyaç vardı. Yaptığımız değerlendirmelerde onarılmadan öte onarıma yapılacak harcanacak para yeni bir spor salonunun yapılması için gerekecek paya yakın çıktı. Onarılması ekonomik görülmedi. Dolayısıyla yeni bir spor salonu yapılarak eskisini yıkmayı düşünüyoruz. Gençlik sahasını reabilite ediyoruz. Gençlik merkezi, futbol sahası, yürüyüş parkuru, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarımız yani bir spor kompleksi yapmış olacağız. Yaz tepesinde imar değişikliğini gerçekleştirebildiğimizde aynı bir örneğini de orada düşünüyoruz” dedi.