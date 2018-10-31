Silifke muzu üreticisinin yüzünü güldürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk etapta 5 dönümde başlayan muz yetiştiriciliği bugün 3 bin dönüme ulaşırken, kilosu 3 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen muz, Silifke ilçesinde de oldukça yaygın hale geldi. İşçiliği ve gübre masrafı az olan muz üretimi ilçede her geçen yıl artarken, hasat edilen ürünler ise paketleme tesislerinde işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İlçenin ilk muz üreticilerinden İsmail Gürses, 5 yıl önce başladıkları muz üretiminden güzel sonuç aldıklarını ve üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi. Seraların yanında yapılan işleme ve sarartma tesisleri ile Türkiye'nin her tarafına çok kaliteli muz yetiştirip gönderdiklerini kaydeden Gürses, "Çiftçimiz çilekten, limondan, kayısıdan ve tüm ürünlerden kazancının çok daha fazlasını muzdan elde etti ve gelirini yükseltti. 5 dönüm ile başladığımız Silifke'deki muz maceramız, şu anda 3 bin dönüm sera ile doruğa çıktı. Yıllık 24 bin kilogram hasat ile gerçekten yurt dışına verdiğimiz dövizlerin cebimizde kalmasını sağladı. Tüm çiftçilerimizi muz memnun etti ve daha fazla muz dikmek için çaba sarf etmemizi sağladı. Bugün Silifke'de yetişmez denilen muz ile harikalar oluşturuyoruz. Kaliteli, albenili, dayanıklı ve lezzetli bir ürün yetiştirdik. Ne mutlu Türk çiftçisine, Silifke'deki tüm çiftçilere" dedi.

1927 yılında Atatürk'ün başlattığı, Silifke'deki 'mutlu çiftçilik' günlerini artık bu günlerde yaşadıklarını ifade eden Gürses, "Çok zor şartlarda yetiştirdiğimiz ürünleri kaliteli ürün olarak tüm Türkiye'ye sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da ilçede son yıllarda çiftçilerin muz üretimine yöneldiğini, Tarım ve Ormancılık Müdürlüğüne kayıtlı 3 bin 500 dönüm muz serası bulunduğunu ve buradan yaklaşık 25 bin ton muz üretiminin gerçekleştirildiğini belirtti. Muz serası kurabilmek için çiftçilere Ziraat Bankasından düşük faizli 5 yıl ödemeli kredi verildiğini vurgulayan Doygun, ilçenin toprak yapısı ve ikliminin muz üretimine de elverişli olduğunu söyledi.