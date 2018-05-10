Silifke Orman İşletme Müdürlüğü yangın sezonuna hazır

Ekipler, 300 metre mesafeye 3 dakika 25 saniyede hortum serip köpük sıktı.

Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper öncülüğünde tatbikat yapan arazöz ekipleri 300 metre mesafeye hortum serme yarışması yaptı. Yarışmayı A 48 numaralı arazözün ekibi 3 dakika 25 saniye de tamamlayarak Silifke’nin en hızlı hareket eden ekibi oldu.

Silifke bölgesinin orman yangınları bakımından kritik bir bölge olduğu söyleyen Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, “Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 850 bin hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Bunun da 490 bin hektarını yangına birinci derece hassas olan Kızılçam ormanları oluşturuyor. Mersin genelinde 10 su ikmal aracı, 60 arazözü yangına hassas noktalarda konuşlandırıyoruz. Bunların yanı sıra yangın sezonunda Biri Silifke’de ve bir diğeri de Bozyazı ilçemizde olmak üzere 2 yangın helikopterimizle yangınlara müdahale ediyoruz. Silifke’de konuşlanan yangın helikopteri 1 Haziran’da, Bozyazı’da konuşlanan yangın helikopteri de 1 Temmuz tarihinde göreve başlayacaklar” dedi.

2017 yılında 850 adet yangına müdahalede bulunduklarını söyleyen Alper, “850 ayrı yangına müdahale ederken bunların sadece 54’ü orman yangını iken diğerleri kırsal yangınları oluşturdu. 896 hektar alanda bu yangınlarda kül oldu. Yangınlara daha hızlı müdahalede bulunmak için bölgemizde 250 adet yangın havuzu oluşturduk. Bir yangın nerede çıkarsa çıksın yangın havuzuna bir araç 10 dakika içerisinde ulaşabilir bir duruma geldik. Tüm ekiplerimizle birlikte olası yangınlara karşı hazır durumdayız” dedi.

Yangın tatbikatının çok başarılı ve ekiplerin muhtemel yangınlara karşı hazır durumda olduğunu ifade eden Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, şöyle devam etti:

“Bugünkü yaptığımız tatbikatta da görüldüğü gibi tüm ekiplerimiz çıkabilecek yangınlara karşı hazırlar. İşletme müdürlüğümüz bünyesinde 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 4 motosiklet, 2 dozer, 1 greyder, 1 Kepçe, 6 hizmet aracı pikap, 6 gözetleme kulesi, bir birine 3 kilometre mesafede 40 adet bin tonluk su havuzları ve 60 Mevsimlik toplam 100 yangın işçisi ile olası yangınlara karşı tüm planlamalarımızı tamamladık. Silifke bölgesinde 183 bin hektar ormanlık alan bulunuyor. Bunların da 100 bin hektarını yangına hassas kızılçam ormanı oluşturuyor. Umarım müdahale etmek zorunda kalacağımız yangınlar çıkmaz.”

Vatandaşları da orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Arslan, “Yangınların büyük çoğunluğu insan kaynaklı çıkıyor. Yakılıp söndürülmeyen kamp ateşleri, piknik de yanık bırakılan kömürler, yol kenarlarına atılan sigara izmaritleri ve bahçe kenarlarında yakılan ateşler başlıca yangın sebepleri arasında yer alıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha da duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu da açılmış oldu. Piknikçiler yaktıkları kömürleri söndürmeden bulundukları yerlerden ayrılmasınlar. Olası bir yangına karşı da alo 170 orman yangını ihbar hattını arasınlar” şeklinde konuştu.