Silifke şehidini gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı

Tunceli'de operasyon dönüşü soğuk havadan etkilenerek kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesi, bugün öğle saatlerinde Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ne getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Dikmen için Dibek Camii'nde tören düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Garnizon Bölge ve Garnizon Komutanı Önder Gürbüz, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve çok sayıda askeri yetkilinin katıldığı törende, şehidin annesi Durdane Dikmen, babası Nihat Dikmen ile eşi Büşra Dikmen gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin 6 aylık oğlu Yağız Efe'nin diş çıkardığı gün babasının şehit haberi ile sarsılan şehidin eşi Büşra, ayakta güçlükle durabildi.

Şehidin cenazesi, yapılan törenin ardından Yeşilovacık Osmanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. 2 yıl önce Büşra Dikmen ile evlenen Ferruh Dikmen'in, 6 aylık Yağız Efe isimli çocuğu olduğu öğrenildi.