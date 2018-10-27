Silifke şehidini uğurluyor (1)

Tunceli'de operasyon dönüşü soğuk havadan etkilenerek şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in cenazesi, bugün öğle saatlerinde Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ne getirildi. Şehit Uzman Çavuş Dikmen için Dibek Camiisi'nde tören düzenlendi. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve çok sayıda askeri yetkilinin katıldığı törende, şehidin annesi Durdane Dikmen, babası Nihat Dikmen ile eşi Büşra Dikmen göz yaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, burada yapılacak törenin ardından Yeşilovacık Osmanlı Mezarlığı'na defnedilecek.

2 yıl önce Büşra Dikmen ile evlenen Ferruh Dikmen'in, 6 aylık Yağız Efe isimli çocuğu olduğu öğrenildi.