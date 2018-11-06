Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'ndan üyelere indirim çağrısı

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim ve Meclis Toplantısında gündeme gelen indirim kampanyasına destek, yönetim ve meclis üyelerince kabul edildi.

Başkan Nurettin Kaynar, enflasyonla mücadele programına ilişkin yaptığı açıklamada, “Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin etkisiyle artan enflasyon nedeniyle hem alım gücü düşen vatandaşları, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmaları etkileyen olumsuzluğa karşı topyekun bir iktisadi mücadele başlatılmıştır. TOBB ve Odalar-Borsalar bu mücadelenin kalbi noktasındadır. Her milli konuda olduğu gibi bu konuda da milli bir dayanışma içinde olmamız gerekir. TOBB'nin başlattığı Enflasyonla Mücadele kapsamında 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz" dedi.

Kamu ve özel sektör arasında kurulacak güçlü koordinasyon ile yaşanan bu zorlu sürecin geride bırakılacağına inandıklarını ifade eden Kaynar, "Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında enflasyonu tetikleyen ürünlerde yapılacak fiyat indirimi ile ekonomik canlanmanın hem vatandaş lehine hem de üreten kesim lehine olacağına ve bu sayede ekonomik canlanmanın sağlanacağın inanıyoruz. Enflasyonla Mücadele Programına tam destek veriyoruz..Bu noktada tüm üyelerimize bu mücadele için çağrıda bulunuyoruz. TOBB tarafından gönderilen ve Tüketici Fiyat Endeksinde yer alan ürün ve hizmetleri üreten üyelerimizin programa destek olmak amacıyla asgari 3 ay süre ile ve en az yüzde 10 oranında indirim yapmaya davet ediyoruz” dedi.