Silifke’de 15 Temmuz Şehitleri Anma etkinlikleri

Etinlik kapsamında Şehir Mezarlığında bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Daha sonra Zeytinli Camisi’nde mevlit okundu ve katılımcılara lokma ikram edildi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde bütün yurtta gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit yakınları ve gazilerimiz ile birlikte ilçemizdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek minnet ve şükranlarımızı sunduk. 15 Temmuz Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutularak aziz şehitlerimize dua ettik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’nün vatandaşlarımıza ve en önemli kurumlarımıza çevirdiği silahların namlusunun önüne göğsünü siper edip, vatan söz konusu olduğunda gerisini teferruat gören, vatan ve istiklal için her şeyinden vazgeçebilecek bir millet olduğumuzu bir kez daha bütün dünyaya gösteren, demokrasi, vatan, istiklal, cumhuriyet için seve seve can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.