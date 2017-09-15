Silifke’de 20 bin öğrenci ders başı yapacak

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, okul müdürleri, muhtarlar, okul aile birliği başkanları, jandarma trafik ekipleri, emniyet trafik ekipleri, daire müdürleri ve öğretim konusunda uygun görülen diğer paydaşların katıldığı toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların çevre güvenliği, çiftli eğitimden tekli eğitime geçiş çalışmaları, okullarda MOBESE sisteminin kurulması, uyuşturucuyla mücadele konuları görüşüldü.

Kaymakam Cinbir, toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilebilmesi amacıyla toplantıyı 81 ilde olduğu gibi Silifke’de de aynı anda yaptıklarını kaydetti.

Öğrencileri taşıyan servis araçlarının uygun olması gerektiğini ve bu araçların düzenli olarak denetlenmesi, uygun olmayan servislerle öğrenci taşınmasına izin verilmesi gerektiğini ifade eden Cinbir, öğrencilerin servis araçlarıyla getirildiğinde indirilip okula girmelerinin sağlanmaları ve çıkışta da yine servis araçlarına binmelerinin sağlanması konusunu okul müdürlerinin mutlaka takip etmesi gerektiğini vurgulayıp, okul müdür veya yardımcılarının çocukların servisten indiğini okul içerisine girdiğini takip etmeleri gerektiğini söyledi.

İlçede ikili eğitimden tekli eğitime geçme konusunda çalışmaların devam ettiğini, yetersiz kalan bazı okulların yeni yapılacak okullara taşınacağını vurgulayan Cinbir, mobese bulunmayan okullara mobese sisteminin kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı mücadele konusunda tedbirlerin de alındığını belirten Cinbir, amaçlarının huzur ve güven içinde bir eğitim-öğretim yılını geçirmek olduğunu söyledi.

"Tekli eğitime geçmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Okul müdürlerinin ve okul aile birliği başkanlarının sorunlarını da dinleyen Kaymakam Cinbir, "Her bir çocuğumuz bizler için çok önemli. Evden okula giden süreçte hiçbir çocuğumuzun burnunun dahi kanamasını istemeyiz. Okul müdürleri, okul alie birliği başkanları, çocukların servislerden güvenli iniş ve binişlerini takip etmeli. Herkes birbirinden sorumlu olmalı. Öğrenci taşıyan servisler de sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Bu çocuklar hepimizin. İkili eğitimi tekli eğitime düşürmek tabii ki temel hedef hükümetin hedefi. Sayın başbakanımızın açıklamaları var, 2019 sonuna kadar bu işi bitireceğiz diye. Bununla ilgilide tabii ki ilçemizde yaptığımız çalışmalar var. İkili eğitim gören okullarımız var hala. Onları nasıl tekli eğitime düşürebiliriz diye yaptığımız çalışmalar var" dedi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi ise konuşmasında, ilçede temel eğitimde 3011 öğrenci 193 araçla, ortaöğretimde 810 öğrenci 61 araçla, 117 engelli öğrenci 18 araçla toplamda 3938 öğrenci 272 araçla taşıma yolu ile eğitime eriştirildiğini belirterek, "Yaklaşık olarak bir bu kadar öğrencimizde özel servislerle eğitime eriştirilmektedir. İlçemizdeki tüm eğitim kurumları 18 Eylül 2017 günü başlayacak olan eğitim öğretim maratonuna hazırdır. Siz eğitim paydaşlarımızı eğitim maratonunda yanımızda görmek desteğinizi hissetmek eksikliklerimizde yada ulaşamadığımız hizmetlerde bizlerin eli ayağı gözü ve kulağı olmanızı istiyor ve bekliyoruz. Okullarımızda güvenli ortamın oluşturulması amacı ile sizlerin fikirlerinize başvuracağız, taleplerinizi alacağız. Çözüm yollarını araştıracağız daha kaliteli bir eğitim havasını Silifke’de nasıl yakalarız diye birlikte çalışacağız. Sayın Kaymakamımız Şevket Cinbir’i her zaman yanımızda ve başımızda hissediyoruz. Silifke’deki eğitime geldiği günden beri katkılar yadsınamaz" diye konuştu.