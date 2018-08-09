Silifke’de çilek üreticileri Antep Fıstığına yöneldi

Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan yaptığı açıklamada, ilçede değişen pazar istekleri ve ekonomik şartlar nedeniyle çitçilerin Antep fıstığı üretimine yöneldiğini ifade etti. Göksu Vadisi’ndeki Senir, Nuru, İmambekirli, Yenisu, Demirçili, Çatak, Kavak, Kıca, Kocaoluk, Yeniçıktı köylerinde yaygın olarak yetiştirilen ve köylünün geçim kaynağı olan Antep fıstığı hasadının yaygınlaştığını kaydeden Akdoğan, bu yıl 3 bin 400 dönüm araziden yaklaşık bin ton hasat yapılmasını beklediklerini belirtti.

Bazı köylülerin ürünlerini hasat ettikten sonra yaş olarak sattığını, bazılarının da kurutmayı tercih ettiğini aktaran Akdoğan, yaşken kilosu 10 liradan satılan Antep fıstığının kurusunun 30 ve iç yeşilinin kilosunun ise 210 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Akdoğan, arazilerdeki yabani melengiç ağaçlarının aşılanmak suretiyle Antep fıstığı ağacına dönüştürüldüğünü ve vatandaş için önemli bir gelir kaynağı elde edildiğini de anlattı.

Bölgenin engebeli arazisine kolay uyum sağlayan Antep fıstığının ilçe ekonomisine önemli ivme kazandırdığını, üretim alanlarının ise her geçen yıl arttığını dile getiren Akdoğan, “Bölgede Antep fıstığı yetiştiriciliğini arttırmak için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bizim ürünümüz Türkiye genelinde renk ve tat olarak iyi olduğu için büyük rağbet görüyor. Özellikle baklavacılar iç fıstığın renginin tam yeşil olmasından dolayı bizim ürünlerimizi tercih ediyor” dedi.

Çiftçilerin Silifke’de Antep fıstığını hasat ettikten sonra salkımından ayırma işlemi yaptığını belirten Akdoğan, “Salkımından ayırdıktan sonra elek işlemi yapılarak saplarından ayrılıyor. Eledikten sonra fıstığı elde ediyoruz. Bunu daha sonra kavlatma makinesine veriyoruz. Kavlatma makinesine vermeden fıstığın kilosu yaş olarak 10 liradan, kavlattıktan sonra kurutma işlemini gerçekleştirip güneşte kurutuyoruz. Toptancıya kuru şekilde kilosunu 30 liradan veriyoruz. Bu şekilde alan sanayici Antep fıstığını kabuğundan ayırıp yeşil hale getirince iç piyasaya 210 liradan satıyor. Çiftçimiz belli oranda kar elde ederken sanayici kat ve kat kar elde ediyor. İnşallah bu yıl rekolte yüksek olduğu için fahiş fiyatta durgunluk yaşanacak” diye konuştu.

"İnşallah bu bayramda ağzımız tatlanacak"

Silifke’de Antep fıstığı hasadının başlandığını vurgulayan Akdoğan, şunları söyledi:

"Nuru, Senir ve İmambekirli bölgemizde hasada başladık. Geçen yıl itibariyle rekolte düşük olduğu için özellikle baklava fiyatları yüksekti. Bu yıl bin ton hasat bekliyoruz. Özellikle ilk hasadımız ile birlikte inşallah bu sene fiyatlar düşecek. Genellikle Gaziantep bölgesinden gelip buradan fıstık alıyorlar. Çünkü kalite ve renk anlamında bölgemizin coğrafi yapı özelliği itibari ile fıstığımız çok kalitelidir. İnşallah bu bayramda ağzımız tatlanacak. Özellikle baklava sanayinde fiyatlar düşecek bol fıstıklı baklavalar tüketeceğiz."