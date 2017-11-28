Silifke’de Çocuk Hakları Film Festivali gerçekleştirildi

Uluslararası Gezici Çocuk Hakları Film Festivali’nde çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikler kapsamında 33 film gösterime girerken atölye çalışmaları, paneller, resim ve fotoğraf sergileri düzenlendi.

Festival açılışına CHP Mersin milletvekilleri Fikri Sağlar ve Aytuğ Atıcı, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, başkan yardımcıları Ömer Savar, Esen Tol, Cengiz Gümüş, Abdullah Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon ve vatandaşlar katıldı.

Çocuk haklarına yönelik eserleri izleyicilerle buluşturmayı ve çocuk haklarına yönelik film üretimini özendirmeyi amaçlayan festival kapsamında Silifke’den de çocuk haklarıyla ilgili başarılı ve olumlu mesajlar verildi.

Silifke’nin tarihi, insanı, doğal güzellikleri yanında bir hoşgörü kenti olduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, “Silifke Belediyesi, UNICEF ve Çocuk Hakları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz festivalimizde, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Böylesine hoşgörülü, misafirperver ve sıcakkanlı insanlarıyla cazibe merkezi haline gelen kentimizde çocuk haklarına da önem verilmesi son derece güzel bir durum.

Festivalimizde çocuk ve yetişkinlere çocuk haklarını, çocuğun gözüyle görebilme ve hissettirebilmeyi amaçladık. Çocukların haklarını bilmeleri çok önemli. Haklarını bilmediğiniz zaman, hakkınızı arayamıyorsunuz. Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi ’Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.’ Bizler sizlerin geleceğinin daha aydınlık olabilmesi için çalışmak mecburiyetindeyiz. Bugün dünyada çocuk işçilerinin sayısı 250 milyonu aşmış durumda. Uluslararası Çalışma Örgütü, yaşları 5 ila 14 olan 132 milyon çocuğun tarım sektöründe çalışmaya zorlandığına ve bu nedenle eğitim ve sağlık olanaklarından yoksun kaldığına dikkat çekiyor" dedi.

Tüm bu eşitsizliklerin arasında çocukların geleceğine ışık yakmak, tertemiz bir dünya bırakmak için çaba sarf etmek zorunda olduklarını vurgulayan Turgut, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Silifke’nin kültürel ve sosyal anlamda zengin tarihine yakışır gelişmeler yaşamasına vesile olmaya çalışıyoruz. Bu gelişmeler arasında çocuklarımızın, geleceğimiz için önemini, hem yetişkinlerin hem de onların idrak etmesine katkıda bulunmak istedik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalle birlikte tüm çocukların yarınlara umutla baktığı güzel, güneşli günlere, eşit hak ve olanaklara kavuşması umudu ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak için yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı ise, "Bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali, çocukların çok önemli bir değer olduğunu bizlere anlatıyor. Toplumu bilinçlendirmek adına çok önemli adımlar atılıyor. Unutulmasın ki, çocuklar bizim geleceğimiz. Onları her türlü şiddetten korumak, kollamak zorundayız. Bilinçlenmelerini sağlamalıyız. Onlara öncülük yapmak insanlık borcumuzdur. Dünyada bir başka örneği olmayan bu organizasyon, çocuklarımıza ışık saçacaktır. Böyle bir etkinliğe imza atan Silifke Belediyemizi de ayrıca tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuk haklarını yerelden, uluslararası, hatta küresel bir boyuta yükseltmeyi hedefleyen festival ekibine teşekkür eden Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, “Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Çocuk haklarının vazgeçilmezliği ve bölünmezliği temelinde birleşilen tek festival olması nedeniyle diğer festivallerden ayrı ve özel bir konuma sahip festivaldir. Bu açıdan Silifke Belediyesi, Çocuk Hakları Derneği ve UNICEF yetkililerini böyle başarılı bir çalışmaya imza attıkları için kutluyor, yeni yeni festivallerde buluşmayı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Festivalde CHP Mersin milletvekilleri Fikri Sağlar ve Aytuğ Atıcı’da çocuk haklarıyla ilgili bilgiler vererek, festivalin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundular.

Festival açılış etkinliğinde Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı’ya teşekkür plaketleri takdim edildi.