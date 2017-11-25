Silifke’de çocuklara bisiklet dağıtıldı

Okul sağlığı kapsamında ana sınıfından 8. Sınıflara kadar Silifke Halk Sağlığı personelleri tarafından boy ve kilo ölçümü yapılıp kilosu normalin dışında olan öğrencilerin velileri müdürlüğe çağırıldı. Daha sonra kilosunda azalma görülen ve başarı sağlayan öğrenciler fiziksel aktivitelerini teşvik etmek amacıyla birer bisikletle ödüllendirildi. Öğrencilere bisikletleri ise Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir tarafından Silifke Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yüksel Eren, personeller ve velilerin katılımıyla verildi.

Kaymakam Cinbir, bisiklet dağıtım töreninin ardından yaptığı açıklamada, geçen yıldan buyana yapılan sağlık taramalarında güzel sonuçlar elde edildiğini, obezite riski olan çocukların üzerinde dikkatle durulduğunu kaydetti.

Çocukların obezite hastalığına kapılmaması için alınması gereken tedbirlerin aileleri ve çocuklarla paylaşılıp eğitim verildiğini ifade eden Cinbir, "Bu konuda güzel sonuçlar alındı. En güzel sonuç alınan 9 çocuğumuza da burada Sağlık Bakanlığımız tarafından hediye edilen bisikletleri teslim ettik. Sağlıklı yaşam için pedalla diyoruz. Dolayısıyla herkese de bisiklet binmeyi tavsiye ediyoruz. Otomobillerle çok kısa mesafede işyerlerine gidip gelmektense bütün vatandaşlarımıza bisiklet kullanma alışkanlığını edindirebilsek, şehrimizde de çocuklarımızın, ailelerin rahatlıkla bisiklete binebileceği bisiklet yolları oluşturabilsek daha sağlıklı bir toplumun oluşmasını ciddi katkı sağlamış oluruz diye düşünüyoruz ve inanıyoruz. Bu konuda bilinçlenmeye ve farkındalık oluşturmaya ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığımız da ülke genelinde bu kampanyalarla bu farkındalığı, duyarlılığı oluşturmaya çalışıyor. İlçemiz özelinde de İlçe Sağlık Müdürümüz ve Müdürlüğümüze bağlı diyetisyenlerimiz, doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz, sağlık teknisyenlerimizle alandayız. Sadece bürolarda ve muayenehanelerde kendilerine gelen vatandaşları bekleyen bir anlayışla değil alana inen, köy köy, okul okul gezen, sınıf sınıf ziyaretler yaparak çocuklarımıza, ailelerimize daha sağlıklı bir yaşamı ve yaşam alışkanlığın kazandırılması için eğitim çalışmaları sürdürülüyor. Ben bu vesileyle sağlık müdürümüz başta olmak üzere tüm çalışanlara, göstermiş oldukları ilgiden dolayı ailelere teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların geleceğimiz olduğuna dikkati çeken Cinbir, "Onlar Aziz Türk milletinin bize birer emaneti. Anneleri, babaları var onları şimdi misafir ediyor. Onlar yüce yaratıcının yuvalarımıza gönderdiği ve Türk milletinin geleceğini aydınlatacağına inandığımız misafirlerimiz. Bu çocuklarımızı daha sağlıklı ve daha bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Anneler, babalar üzerine düşeni yapmakla birlikte daha iyisini yapabilme adına onlara rehberlik yapma, eğitim verme, bilinçlenmesini sağlama gibi sorumluluğumuz var. Burada da yapılmaya çalışılan odur. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.