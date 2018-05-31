Silifke’de Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini açtı

Sergi açılışı öncesi işaret dilinde söylenen İstiklal Marşı ve konuşmaların işaret diliyle anlatılması açılışa katılanlar tarafından beğeni topladı.

Silifke Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yılsonu sergisine Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, eşi Hayriye Cinbir, ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

2017-2018 sezonunda açılan kurslarda öğretilen, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinlikte, Hayat Botu Öğrenme faaliyetleri kapsamında yapılan eğitimlerin bir kısmı uygulamalı olarak gösterildi. Sergiye müzik kurslarına katılarak ney, gitar ve Kkeman çalmasını öğrenen kursiyerler müzikleriyle eşlik etti.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir yaptığı konuşmada, “Bu kurslarımıza yıl boyunca destek sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, ve destekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu sergiye kursiyerlerimizin ortaya koyduğu eserler sergileniyor. Biraz önce, gençlerimizin burada konuşma sırasında sergilediği işaret dili de olmak üzere birçok dalda kurslar veriliyor. Bu kurslardaki temel amaç, hayat boyu öğrenmeye ihtiyaç olduğunu ortaya koymak ve bu kapsamda da kişisel gelişimimizi sağlamaya yönelik, sizlere katkı sağlamak ve rehberlik yapmaktır. Kurslarımıza ilgi her geçen gün daha da artıyor. Eksiklerimizin de olduğunu düşünüyorum. Tanıtımların daha da fazla yapıldıkça, inanıyorum ki vatandaşlarımızın ilgisi daha da artacaktır. Bunun için de herkesin, taşın altına elini koyması gerekiyor. Bizler yeni fikirlere açığız. Bu anlamda şayet istenilen kurslar varsa bize müracaat etmeleri yeterlidir. Bu güzelliklerin devam etmesini ve kurslarımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Ateş yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunda, bugün itibariyle 379 kursta toplam 9 bin 423 kişinin eğitim aldığın söyledi.