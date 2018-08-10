Silifke’de incir, üreticisinin yüzünü güldürüyor

İlçede özellikle Göksu Vadisi’ndeki Keben, Sabak, Senir, Nuru, İmambekirli, Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde üretimi sıklıkla yapılan incir, yurdun değişik yerlerine gönderilmenin yanında üreticiler tarafından da yol kenarlarında kurulan tezgahlarda 5 ila 6 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun yaptığı açıklamada, 210 dönüm arazideki incir ağaçlarından bu yıl 960 ton incir hasadının beklendiğini kaydetti.

İncir hasat sezonunun 2 ay sürdüğünü ifade eden Doygun, hasadı yapılan incirin, İstanbul, Ankara, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere talebe göre Türkiye’nin değişik illerine gönderildiğini belirtti.

Erkencilik ve damak zevki bakımından Silifke yöresi ve Göksu Vadisi’nde üretilen incirlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Doygun, şunları söyledi:

“Göksu Vadisi’nin mikroklima özelliğinden dolayı ayrı bir damak zevkine sahiptir. En erken incir de bizim yöremizde çıktığı ve hiçbir ilaç kullanılmadan organik olarak üretildiği için büyük rağbet görüyor. Bu nedenle de üreticimiz erken hasat yapıp iyi bir fiyattan sattığı için yüzü gülüyor.”

Kargıcak Mahallesi’nde Silifke-Konya yolu kenarında kurdukları tezgahlarda başta incir ve üzüm olmak üzere yetiştirilen birçok meyveyi satışa sunduklarını ifade eden işletmeci Ramazan Kara, “Bölgemiz yaz meyveleri bakımından çok zengin bir bölge. Özellikle incir en çok satılan meyveler arasında yerini alıyor. Tatilini Mersin bölgesinde geçirmek için gelenler Kargıcak’tan incir ve üzüm almadan geçmiyorlar. Bizler üreticilerden 3 TL’den aldığımız incirleri 5-6 TL’ye satıyoruz” dedi.