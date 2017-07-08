Silifke’de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Olay yerinden kaçan iki kişi ise aranıyor.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Silifke ilçesinin Uşukpınarı Mahallesi Dut Kuyusu mevkinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapılan yere operasyon düzenledi. Operasyonda H.B.T, İ.Ş, H.T. ve A.T. isimli şüpheliler, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda kazı aleti de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, kazı yerinden kaçan M.Ö. ve A.Y. isimli şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.