Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 09:56

Silifke’de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Silifke’de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

08 Temmuz 2017 09:56

Olay yerinden kaçan iki kişi ise aranıyor.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucunda, Silifke ilçesinin Uşukpınarı Mahallesi Dut Kuyusu mevkinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapılan yere operasyon düzenledi. Operasyonda H.B.T, İ.Ş, H.T. ve A.T. isimli şüpheliler, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda kazı aleti de ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, kazı yerinden kaçan M.Ö. ve A.Y. isimli şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:23
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!