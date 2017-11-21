Silifke’de ’Kariyer Planlama ve Yönetimi’ paneli düzenlendi

Silifke Halk Eğitimi Merkezi’ndeki panele Kaymakam Şevket Cinbir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin, öğretim elemanları, İş-Kur yönetici ve personelleri, resmi kurum ve kuruluşların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Silifke İş-Kur Müdürü Mustafa Devecioğlu, Medcem İnsan Kaynakları Müdürü Nurettin Türktopu, Ulu Rosert Otel İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Kaplan ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Yiğit’in panelist olduğu toplantının moderatörlüğünü ise Yrd. Doç. Dr. Pınar Yardımcı yaptı.

Panelistler öğrencilere meslek seçme ve ileriki yaşamlarında nasıl bir çizgide ilerlemeleri gerektiğini anlatırken meslek seçimi ve stajyerlik hakkında bilgiler verdi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Şeker’in açış konuşmasından ardından söz alan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, panele katılan öğrencilere, çalışma hayatlarında başarıyı elde edebilmek için mutlaka sevdikleri ve istedikleri mesleği yapmaları gerektiğini söyledi.

Panelistler, öğrencilerin iş ve meslek hayatında merak ettikleri soruları cevaplarken, bir taraftan da meslek seçimi ve staj dosyası ve stajyerlik hususunda bilgilerini sundular. İş başvurusu ve CV hazırlama konusunda tüyolar verirken, iş görüşmesine ne şekilde gidileceği ya da gidilmeyeceği, iş görüşmesinde nelere dikkat edileceği hususunda bilgi aktardılar.

’Kariyer ve Gelecek Planlama’ başlığı altında öğrencilere gelecekleri hakkında neler yapmaları gerektiği konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Panel, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşirken, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu.