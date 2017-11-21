Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 11:35

Silifke’de ’Kariyer Planlama ve Yönetimi’ paneli düzenlendi

Silifke Kaymakamlığı, Silifke İş-Kur ve Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere yönelik ’Kariyer Planlama ve Yönetimi’ paneli düzenlendi.

Silifke’de ’Kariyer Planlama ve Yönetimi’ paneli düzenlendi

21 Kasım 2017 11:35


Silifke Halk Eğitimi Merkezi’ndeki panele Kaymakam Şevket Cinbir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin, öğretim elemanları, İş-Kur yönetici ve personelleri, resmi kurum ve kuruluşların yetkilileri ve öğrenciler katıldı.


Silifke İş-Kur Müdürü Mustafa Devecioğlu, Medcem İnsan Kaynakları Müdürü Nurettin Türktopu, Ulu Rosert Otel İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Kaplan ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Yiğit’in panelist olduğu toplantının moderatörlüğünü ise Yrd. Doç. Dr. Pınar Yardımcı yaptı.


Panelistler öğrencilere meslek seçme ve ileriki yaşamlarında nasıl bir çizgide ilerlemeleri gerektiğini anlatırken meslek seçimi ve stajyerlik hakkında bilgiler verdi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Şeker’in açış konuşmasından ardından söz alan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, panele katılan öğrencilere, çalışma hayatlarında başarıyı elde edebilmek için mutlaka sevdikleri ve istedikleri mesleği yapmaları gerektiğini söyledi.


Panelistler, öğrencilerin iş ve meslek hayatında merak ettikleri soruları cevaplarken, bir taraftan da meslek seçimi ve staj dosyası ve stajyerlik hususunda bilgilerini sundular. İş başvurusu ve CV hazırlama konusunda tüyolar verirken, iş görüşmesine ne şekilde gidileceği ya da gidilmeyeceği, iş görüşmesinde nelere dikkat edileceği hususunda bilgi aktardılar.


’Kariyer ve Gelecek Planlama’ başlığı altında öğrencilere gelecekleri hakkında neler yapmaları gerektiği konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Panel, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşirken, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç