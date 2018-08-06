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06 Ağustos 2018 12:24

Silifke’de "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı" düzenlenecek

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, ekim ayında düzenleyecekleri “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı”nın en önemli üniversite-sanayi işbirliği adımlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Silifke’de

06 Ağustos 2018 12:24


Başkan Kaynar, Meclis Başkanı Baki Uysal, yönetim kurulu üyeleri ve odanın Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Saygın ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.


Başkan Hisarcıklıoğlu, ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten ve başarılar dileyen Silifke TSO heyeti ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Silifke’deki çalışmalar hakkında da bilgi alan Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerinden dolayı Silifke Ticaret ve Sanayi Odası heyetine teşekkür etti.


Kaynar, “TOBB Başkanı Hısarcıklıoğlu’na ekim ayında Silifke’de düzenlenecek olan “Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı” hakkında bilgi verildi. Kaynar, "Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak oda ve borsa yöneticilerinin liderlik eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar sağlayacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı bu doğrultuda atılmış en önemli üniversite-sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır” dedi.




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