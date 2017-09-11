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11 Eylül 2017 10:20

Silifke’de mesire alanı törenle hizmete açıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde yaptırılan Sayağzı Mesire Alanı’nın açılışı, Fatma Turgut konseriyle yapıldı.

Silifke’de mesire alanı törenle hizmete açıldı

11 Eylül 2017 10:20


Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günde bugüne tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir ekip ruhu ile Silifke’ye değer katmak için çalıştıklarını belirterek, “Toplam 11 bin metrekarelik bir alanda sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla, vazgeçilmez bir sosyal yaşam merkezi haline gelen mesire alanımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnsana hizmeti hizmete çıkış yolculuğumuzdaki ana prensiplerimizden biri olarak kabul ettik. Şehrimizin bu gününe hizmet ederek geleceğe yatırım yapacağız dedik ve bu şuurla çalışmalarımızı yaptık. 3 yılda birbirinden önemli çalışmalara imza attık ve yatırımları hayata geçirdik. 2017 yılına geldiğimizde bu şehrin dört bir yanında yarınlarımıza yön veren çalışmalarımız ve yatırımlarımız oldu olmaya da devam ediyor" dedi.


Sayağzı Mahallesi’nin Göksu Nehri kenarında tamamlanan mesire alanı içerisinde, modern mimari özelliklere sahip barbeküler, piknik masaları, oyun grupları, yıkama tezgahları, düğün alanı, büfeler, wc’ler, park ve oyun alanlarının bulunduğunu anlatan Başkan Turgut, "Ayrıca bunlarla birlikte ilçemizde sosyal hayatın canlanması, kentimize gelen yerli ve yabancı konukların hoşça vakit geçirebileceği güzel bir mekan oldu. Bu güzel mekanın açılışını siz değerli vatandaşlarımızla gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2017 ve 2018 yılları içerisinde Silifke’yi yeni yatırım ve projelerin beklediğini belirten Başkan Mustafa Turgut, “Kentimize daha fazla yatırım ve hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. 4. köprü, mesire alanları, yüzme havuzları, kale eteği seyir terası, anaokulları, Gazi ve Taşucu mahalleleri kapalı pazar yerleri, hayvan pazarı, Mara Yaylası düzenleme, cemevi projesi, kapalı otopark ve muhtar evleri gibi birçok projeyi bu yıl ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlayarak hayata geçiriyoruz. Düzenleme çalışmaları ve donatılarıyla kentsel yapıya estetik ve işlevsel katkı sağlayacak bu alanımızı kısa sürede halkımızın hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyor, mesire alanımızın kentimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Sayağzı Mesire Alanı’nın açılışı yapıldı, Fatma Turgut konser verdi.


Açılış törenine belediye başkan yardımcıları Ömer Savar ve Mehmet Kafes, Mersin Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve vatandaşlar katıldı.




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