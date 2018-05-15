Silifke’de ödüller dağıtıldı

Ulusal El Emeği Oyuncak Yarışması, Logo Yarışması ve Kitap Okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başladı.

2. Ulusal El Emeği Oyuncak Yarışması’nda Adana’dan katılan Zülfünaz Gökçe birinci, Gaziantap’ten Samet Çeken ikinci, Mersin’ den Nisanur Akdenizli üçüncü oldu. Kitap okuma yarışmasında 24 öğrenci ödüle layık görülürken para ödüllü logo yarışmasında ise Doğan Taş birinci, Doğan Deniz Çalışkan ikinci, Vadi Karal üçüncü oldu.

Öğrencilere ödülleri Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, eşi Hayriye Cinbir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi tarafından verildi.

Kaymakam Cinbir, törende yaptığı konuşmada, kitap okuma yarışmasında kırsal kesimdeki okullardan katılımın daha yüksek olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerektiğini ifade eden Kaymakam Cinbir, "Kitap Okuma şarışması, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik yalpan bir yarışmadır. İstiyoruz ki çocuklarımız okuma-yazmayı öğrendiği gibi, okuma alışkanlığını da kazanmış olsun. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz ve böyle nesiller yetiştirmeliyiz. Bizler bu konuda bir farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Kaymakam Cinbir, düzenlenen bütün yarışmalara katılanları ve dereceye girenleri de kutladığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi de yaptığı konuşmada, “İlçemizde düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirmek için toplandık. Öğrencilerin yardımlaşmanın, dayanışmanın önemini kavramalarını sağlamak için, emeğin paylaşıldıkça çoğalacağı düşüncesini çocuklarımıza aşılamak için 2. Ulusal El Emeği Oyuncak Yarışması’nı düzenledik. Öğrencilerimizin özgüvenlerini, el becerisini, sosyal, paylaşımcı ve sorumluluk bilincini geliştirmek bizim için çok önemli. Silifke İlçe Eğitim Müdürlüğü’nün vizyonu, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirmektir. Dereceye giren öğrencilerimizi kutlar, gelecek hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu.