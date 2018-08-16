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16 Ağustos 2018 13:55

Silifke’de organik tarım yapan çiftçiler bilgilendirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde çiftçiler, organik tarım desteklemeleri ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) konusunda bilgilendirildi.

Silifke’de organik tarım yapan çiftçiler bilgilendirildi

16 Ağustos 2018 13:55


Organik tarım yapan çiftçilere yönelik yapılan bilgilendirme toplantısına Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, il ve ilçe teknik personeli katıldı.


Gün, ilçede bağ, badem ve erik olmak üzere 44 çiftçi ile bin 294 dekar arazide organik tarım yapıldığını, çiftçilerin sözleşmeli tarım yaptıkları firma, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile yaşadıkları problemleri çözmek, organik tarım desteklemeleri ve OTBİS’i anlatmak için böyle bir toplantıyı organize ettiklerini söyledi.


Toplantıda, teknik elemanlarca üreticilere organik tarım konusunda bilgiler verildi.




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