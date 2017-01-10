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10 Ocak 2017 12:16

Silifke’de sporda başarılı öğrenci öğretmen ve kulüplere ödül verildi

Silifke’de sporda başarılı öğrenci öğretmen ve kulüplere ödül verildi

10 Ocak 2017 12:16

2016 yılı içerisinde Silifke, il ve Türkiye genelinde çeşitli spor dallarında dereceye giren kulüpler, sporcular, öğrenciler ve öğretmenlere Silifke Kaymakamlığı tarafından organize edilen törenle ödülleri verildi.
Silifke Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen törende 15 kulüp yöneticisi, 24 öğretmen ve 360 öğrenciye plaket, başarı belgesi ve madalyaları, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Türe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun tarafından verildi.
Kaymakam Cinbir, törende yaptığı konuşmada, 2016 yılında yapılan çeşitli sportif faaliyetlerde başarı elde eden sporcular, onları yetiştiren öğretmen ve kulüp yöneticileriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu kaydetti.
Sporun gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak sağladığı faydayı herkesin çok iyi bildiğini ifade eden Cinbir, "Netice itibariyle bu salonda bulunan herkes sporun önemini bildiği için spor yapıyor, spor yapanlara yardımcı oluyor ve spor yapılması için imkan sağlıyor. Sporda başarı elde edilmesinde sporcuları hazırlayan öğretmenlerimizin büyük fedakarlık gösterdiğine şahit oluyoruz" dedi.
Düzenlenen programının 2016 yılında çeşitli spor dalında başarı elde eden sporcular, kulüp başkanları, yöneticiler ve öğretmenlerle bir araya gelip ortak havayı teneffüs etme amacını taşıdığını vurgulayan Cinbir, gençlere spor yapma imkanı sağlamak amacıyla sponsor olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
Devletin temsilcisi kaymakam olarak da spora ellerinden gelen desteği sağlamaya çalıştıklarını belirten Cinbir, "Geçtiğimiz günlerde de AK Parti Silifke İlçe Başkanımızla birlikte Ankara’ya gittik ve Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’la görüştük. Yaptığımız görüşmeler neticesinde spor salonunun modern hale getirilmesi, Silifke Şehir Stadyumunun ışıklandırılması, maraton tribünün yapılması ve modern hale getirilmesi için gerekli desteği aldık. Şimdi de spor salonu olmayan bazı okullarımıza spor salonu yapılması amacıyla da çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız ilçemizde spor tesislerini arttırmak ve gençlerimizin en iyi ortamda spor yapmalarını sağlamaktır" dedi.
Kaymakam Cinbir, konuşmasının sonunda, 2016 yılında elde edilen başarıların 2017 yılında da artarak devam etmesi temennisinde bulundu.



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