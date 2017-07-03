Silifkeliler aşırı sıcaklarda denize gece giriyor

Gecenin geç saatlerine kadar sahilde oturan vatandaşlar, sıcaktan bunaldıklarında ise denize girip serinlediklerini belirttiler.

Silifke’de sıcaklığın gece saatlerinde 30 derece üzerinde seyretmesi vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu.

Sıcak havadan dolayı evinde uyuyamayan vatandaşlar sahile gelip denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar sahildeki kumlara uzanarak serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise kurdukları çadırlarda uyumayı tercih etti. Sahilde uyurken sıcaktan bunalanlar ise denize girip serinledikten sonra tekrar uykularına devam etti.

Güneşin doğmasıyla uyanan Silifkeliler, kahvaltılarını da sahilde yapıp bir müddet daha denize girdikten sonra evlerine gitmeye başladı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlardan Hikmet Dursun, uyumak için sahile geldiğini belirterek, “Gündüz 45 dereceydi, içeri mi girelim dışarı mı çıkalım karar veremedik. Buraya akşam gelirken bile 35 dereceyi gösteriyordu. Denize girerek serinlemeye çalışıyoruz” dedi.

Sinem Tekin ise, “Gece denize giriyoruz, su da çok sıcak. Evdeyken sürekli duş almak zor, deniz kolayımıza geliyor. Nem çok fazlaydı, insan nefes almakta zorlanıyor açıkçası” diye konuştu.