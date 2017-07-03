Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 12:21

Silifkeliler aşırı sıcaklarda denize gece giriyor

Mersin’in Silifke ilçesinde 45 dereceyi bulan sıcaklık, gece 30 derecelere inince, vatandaşlar sahillere akın etti.

Silifkeliler aşırı sıcaklarda denize gece giriyor

03 Temmuz 2017 12:21

Gecenin geç saatlerine kadar sahilde oturan vatandaşlar, sıcaktan bunaldıklarında ise denize girip serinlediklerini belirttiler.


Silifke’de sıcaklığın gece saatlerinde 30 derece üzerinde seyretmesi vatandaşların sahillere akın etmesine neden oldu.


Sıcak havadan dolayı evinde uyuyamayan vatandaşlar sahile gelip denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar sahildeki kumlara uzanarak serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise kurdukları çadırlarda uyumayı tercih etti. Sahilde uyurken sıcaktan bunalanlar ise denize girip serinledikten sonra tekrar uykularına devam etti.


Güneşin doğmasıyla uyanan Silifkeliler, kahvaltılarını da sahilde yapıp bir müddet daha denize girdikten sonra evlerine gitmeye başladı.


Sıcaktan bunalan vatandaşlardan Hikmet Dursun, uyumak için sahile geldiğini belirterek, “Gündüz 45 dereceydi, içeri mi girelim dışarı mı çıkalım karar veremedik. Buraya akşam gelirken bile 35 dereceyi gösteriyordu. Denize girerek serinlemeye çalışıyoruz” dedi.


Sinem Tekin ise, “Gece denize giriyoruz, su da çok sıcak. Evdeyken sürekli duş almak zor, deniz kolayımıza geliyor. Nem çok fazlaydı, insan nefes almakta zorlanıyor açıkçası” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    33°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:20
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :21:58
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!