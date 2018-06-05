Silifkeliler Bakan Elvan’ı sazlı sözlü türküyle karşıladı

Silifke ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bakan Elvan Atakent Mahallesi’nde partililer tarafından karşılandı. Buradan Atayurt Mahallesi’ne geçen Elvan, hal esnafı ile bir araya geldi. Hal esnafını tek tek ziyaret eden Bakan Elvan esnafın sorunlarını ve temennilerini dinledi.

Hal esnafının ardından Silifke’ye geçerek Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla bir araya gelen Bakan Elvan, burada Türkiye Muhtarlar Federasyonu Silifke Şube Başkanı Remzi Kır’ın kendisi için yazıp okuduğu türküyü dinledi.

Bakan Elvan’ın Mersin’e ve Silifke’ye yaptığı yatırımları kaleme alan Remzi Kır, darbuka ve sazı ile Bakan Elvan’a kısa bir konser verdi. Salondakiler ise alkışla türküye eşlik ettiler.

Bakan Elvan burada yaptığı konuşmada, “Bu toprakların insanları çalışkandır. İşte siz bu topraklara bir şeyler ekiyorsunuz. Karşılığını almaya çalışıyorsunuz. Bir Yörük kardeşiniz olarak yine Toroslar’ın yamaçlarında tepelerinde kekik kokusuyla büyüyen bir kardeşiniz olarak o yaylaların rüzgarını yaylaları bilen biri olarak bizler sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim ağzımızdan ne çıkarsa biz onu yaparız. Bizim ağzımızdan çıkmayıp da yaptığımız çok işler var. Size hizmetkar olmak için geldim buraya. Ben Silifke’ye rahmetli babamla çocukluğumda defalarca gelmiş misafir olmuş ve geçimini temin eden, hele hele rahmetli babam katır sırtında kardeşini 4 günlük yol mesafesinde kardeşini okula getirirmiş. Biz o şartlar altında yaşadık büyüdük. Biz altın teri nedir iyi bilen biriyiz. Biz bu dağlarda Toroslar’da kimin ne sıkıntı çektiğini bilen biriyiz. Onun için biz bu toprakların daha iyi yeşermesi daha güçlenmesi daha da değerlendirilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Merhum Adnan Menderes’in Türkiye için yaptıklarını anlatan Bakan Elvan, “Vatanına milletine hizmet eden bir başbakanı asıyorlar ve kimse ses çıkaramıyor. İkincisi ise rahmetli Turgut Özal. Yatırım hamlesi başlattı. Onun ölümünde de bir sürü şaibeler anlatıldı. Ama bilemiyoruz. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan üzerine özellikle dışarıdan karalama kampanyası başladı. Biz devletini, milletini, bayrağını, vatanını seven insanlarız. Bu değerlere sahip çıkacağız. Zaman bizim için çok önemli vites büyüterek hızla büyümeye devam edeceğiz. Zaman ileriye gitme dönemi, zaman gelişme kalkınma dönemidir” diye konuştu.