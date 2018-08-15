Silifkeliler bu sefer ‘yağmur duası’na değil ‘dolar duası’na çıktı

Son günlerde dolar artışı nedeniyle Silifke’nin Çamlıbel köyünde ikamet eden bir grup vatandaş köy meydanında ‘dolar duası’na çıkarak doların yükselişinin durdurulması için dua ettiler.

Vatandaşlar önce Çamlıbel Camii’ne gelerek namaz kılıp dua etti. Daha sonra vatandaşlar camiden çıkarak köy meydanına geldi. Köy meydanında ellerini açan vatandaşlar doların düşmesi için dua ettiler.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin refaha kavuşması için vatandaş olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, “Çamlıbel köyündeyiz. Silifkeliler olarak cami cemaati ile birlikte normalde yağmur duasına çıkardık. Ama bugün doların düşmesi için dolar duasına çıktık. İnşallah bu ekonomik savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatanıyla milleti ile kazanacaktır. Bu durum artık istiklal savaşı olmuştur. Yer gök dua üzerinedir. Burada tevekkülümüzü de yapacağız. Vatandaşlar olarak üzerimize düşen görev dolarımızı ve altınımızı bozdurup Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizle devletimizle milletimizle birlikte hareket edeceğiz. Dış mihraklar bu birliktelikten zarar görecektir. İnşallah bu duamızla birlikte Yüce Yaradan’ın izni ile ülkemiz refaha kavuşacaktır” dedi.

Bu zorlu süreçte hükümetin ve devletin yanında olduklarını belirten Çamlıbel Sulama ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özcan ise, “Çamlıbel Mahallemizde camide namazımızı kıldık, duamızı yaptık. Normalde yağmur duası yapıyorduk. Ama dolar duasına çıkıp duamızı yaptık. Vatanımızın, hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Doların düşmesini istiyoruz ve dış güçlerden Türkiye’mizin korunması için hükümetimizin yanındayız” dedi.

“Doların adı batsın” diyen Ünzile Şahin ise, “Doları istemiyoruz, ekonomimiz bozuk. Dolar istemiyoruz. Dolar düşsün biz Türk Lirası istiyoruz” diye konuştu.

Ekonomik saldırılar üzerine dolar duasına çıktıklarını ifade eden Mehmet Ali Gül de şunları söyledi:

“İnşallah en kısa zamanda ülkemiz milletimiz devletimiz adına doların düşmesini, ekonomik savaşın bitmesi ve ülkemizin refaha çıkması için ekonominin düzelmesi için doların iç ve dış güçlere inat Türk Lirası’nın değer kazanmasını istiyoruz.”