Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 10:46

Silifke’nin yüksek kesimleri kara teslim

Silifke’nin yüksek kesimleri kara teslim

04 Ocak 2017 10:46

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, zorlukları da beraberinde getirmeye başladı. Karayolları ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekipleri mahalleler arası ulaşımın sağlanması için yolları sürekli açık tutmaya çalışıyor.
Silifke’nin Keben, Sabah, Gündüzler, Yenisu, Evkafçiftliği, Bayındır, Kargıcak, İmambekirli, Senir, Nuru, Pelitpınarı, Seydili, Şahmurlu, Örenköy, Yeğenli, Sömek, Cambazlı, Kıca, Çatak, Kavak, Krobası, Saraydın, İmamlı, Uzuncaburç, Yenibahçe ve Çaltıbozkır mahalleleri kara teslim oldu.
Son 40-50 yılın en fazla yağışının olduğu bazı kesimlerde 2 metre kar kalınlığı oluştu. Ana yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, ara yollar kar nedeniyle kapandı. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle doğada kartpostallık görüntüler oluştu. Bölgede her zaman kar yağmadığı için birçok kişi fotoğraf makinesini alarak karın oluşturduğu güzel manzarayı çekmeye çalıştı.
Tüm Silifke’nin bu karı beklediğini belirten Kırobası Mahalle Muhtarı Fuat Avcı, “Silifke geneline şimdiye kadar böyle bir kar yağmadığı için yazları kuraklık çekiyordu. Herkes bu karın yağmasını bekledi. Allah’a şükür ki çok güzel kar yağdı. Yağan kar, önümüzdeki yaz aylarında bereket olarak görülecek. Çünkü bu karla birlikte yer altı sularımız çoğalacak. Son 40-50 yıldır böyle bir yağış görmedik” diye konuştu.
Muhtar Avcı, “İlçemizin yüksek kesimlerine zorda kalınmadığı sürece araçlarla gidilmemesi gerekiyor. Yola çıkan araçların, kış lastiği olmadan ve zincirsiz çıkmaması gerekiyor” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç