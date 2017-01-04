Silifke’nin yüksek kesimleri kara teslim

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, zorlukları da beraberinde getirmeye başladı. Karayolları ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekipleri mahalleler arası ulaşımın sağlanması için yolları sürekli açık tutmaya çalışıyor.

Silifke’nin Keben, Sabah, Gündüzler, Yenisu, Evkafçiftliği, Bayındır, Kargıcak, İmambekirli, Senir, Nuru, Pelitpınarı, Seydili, Şahmurlu, Örenköy, Yeğenli, Sömek, Cambazlı, Kıca, Çatak, Kavak, Krobası, Saraydın, İmamlı, Uzuncaburç, Yenibahçe ve Çaltıbozkır mahalleleri kara teslim oldu.

Son 40-50 yılın en fazla yağışının olduğu bazı kesimlerde 2 metre kar kalınlığı oluştu. Ana yollarda ulaşım güçlükle sağlanırken, ara yollar kar nedeniyle kapandı. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle doğada kartpostallık görüntüler oluştu. Bölgede her zaman kar yağmadığı için birçok kişi fotoğraf makinesini alarak karın oluşturduğu güzel manzarayı çekmeye çalıştı.

Tüm Silifke’nin bu karı beklediğini belirten Kırobası Mahalle Muhtarı Fuat Avcı, “Silifke geneline şimdiye kadar böyle bir kar yağmadığı için yazları kuraklık çekiyordu. Herkes bu karın yağmasını bekledi. Allah’a şükür ki çok güzel kar yağdı. Yağan kar, önümüzdeki yaz aylarında bereket olarak görülecek. Çünkü bu karla birlikte yer altı sularımız çoğalacak. Son 40-50 yıldır böyle bir yağış görmedik” diye konuştu.

Muhtar Avcı, “İlçemizin yüksek kesimlerine zorda kalınmadığı sürece araçlarla gidilmemesi gerekiyor. Yola çıkan araçların, kış lastiği olmadan ve zincirsiz çıkmaması gerekiyor” dedi.