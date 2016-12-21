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21 Aralık 2016 17:47

Silifke’ye 4 yıl sonra kar yağdı

Silifke’ye 4 yıl sonra kar yağdı

21 Aralık 2016 17:47

Mersin’in Silifke ilçesine 4 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdı.
3 kilometre mesafede bulunan Çamdüzü’ndeki Kıbrıs şehitliğinden itibaren başlayıp yüksek kesimlere doğru etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gülnar-Silifke karayolu trafiğe kapanırken, birçok köye ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklığı ise ilçe merkezinde sıfırın altına düştü. Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. İlk defa kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kar topu oynamanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar da şehitlik girişindeki tankın önünde yaşadıkları anı ölümsüzleştirmek amacıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kar yağışını izlemek amacıyla şehitliğe gelen vatandaşlardan Ali Küçük, ilçe merkezine bu kadar yakın bir mesafede 4 yıl aradan sonra ilk defa kar yağdığını söyledi. Sıcak bir memleket olan Silifke’de hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü, kar yağışı nedeniyle her yerin buz tuttuğunu ifade eden Küçük, şehitlikten Gülnar istikametine ise ulaşımın aksadığını, birçok aracın da ilçe merkezine geri dönmek zorunda kaldığını belirtti. Mesut Kaner ise, “Bu yağış susuzluğu giderecek. Barajlar dolacak. Çiftçilerin yüzü gülecek” dedi.



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