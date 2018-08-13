Silifke’ye yapılan üç büyük yatırımın bedeli: 25 milyon

AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı Başkan Vekili Ali Kalın ve yönetim kurulu üyeleri Silifke’de yapımı süren yatırımları yerinde görmek için bir dizi incelemelerde bulundular.

Eski devlet hastanesinin yerine yapılacak olan birçok sağlık birimlerinin yapımına başlandığını belirten Ali Kalın, “Silifke’nin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel yapımızla katkıda bulunacak birçok yatırımlarla Silifke şu anda bir şantiyeye dönmüş vaziyette bütün bu yatırımların yapılmasında özellikle 26. Dönem Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan ve İlçe Başkanımız Mustafa Çetin’in olağanüstü katkıları ve destekleri ile gerçekleşmiştir. Özellikle eski Devlet Hastanesi yerine yapılacak olan birçok sağlık birimine ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunduran sağlık kompleksi Silifke’mizin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Buranın sağlık kompleksi yapılması için özel gayretleriyle Kalkınma bakanımız Lütfi Elvan çok değerli destekleriyle gerçekleşmiş bulunuyor sağlık kompleksimizde Acil İstasyonu, Bir Takim Poliklinikler, Sağlıklı Yaşam Merkezi İlçe Sağlık Müdürlüğü bulunacaktır” dedi.

“Kültür Merkezimiz 2 Ay Sonra Açılacak” diyen Ali Kalın, “Ayrıca kültür merkezimiz yapımına devam etmekte olup kültür merkezimiz Silifke’nin büyük bir ihtiyacını karşılayacaktır. Kültür Merkezimizde bulunan mekanlar Arsa alanı 10.920 m2, Toplam inşaat alanı 4.938m2, 62 Araçlık otopark mevcut olacak, Yayalar için özel yürüyüş alanları Dinlenme terasları mevcuttur. Binamızın alt katında 270 m2 sergi salonu; 3 adet Sanat Atölyesi Ve Halk Dansları Çalışma Salonu vardır. Zemin katta 376 kişilik Konferans; Konser Ve Tiyatro salonu bulunup her türlü sanatsal faaliyet için profesyonel sistemle donatılı olacaktır. 260 m2 Halk Kütüphanesi ve Kafeteryada bu kattadır. Çatı katında açık ve kapalı teras dinlenme alanlarımız mevcuttur. Bitiş teslimat süresi 16/11/2018’dir. Kültür Merkezimizde ki bu mevcut olan alanlar sayesinde Silifke’deki sosyal hayatı ve kültürel hayatı önemli ölçüde destekleyecek bu konudaki açığımızı giderecektir” şeklinde konuştu.

Tarihi taş köprünün güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Kalın şunları söyledi:

“Hükümetimiz aynı zamanda tarihi yerlerin ve ören yerlerine yapılacak restorasyon ve yeni yatırımlar ile tarihi eserleri ve kültürümüzü olağanüstü bir şekilde desteklemektedir. Bunlardan biri olan tarihi Roma köprüsündeki Güçlendirme ve Restorasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu yatırımların tamamı ile ilgili ödenekleri çıkmış ve hazır bir şekilde bulunmaktadır. Bütün bu yatırımlar 2018 ve 2019 yılı içerisinde bitirilecektir. Tarihi Roma Köprüsünün Restorasyonu ile birlikte diğer tarihi yapılarımız olan Uzuncaburçdaki ören yerimiz ve tarihi eserimiz amfi tiyatromuz Silifke Kalemizde ki Restorasyon ve Rekreasyon çalışmaları devam etmektedir. Bütün bu hizmetler Silifke için Silifke’nin kalkınması Turizm ve Kültür de kalkınması için yapılan yatırımlardır. Bütün bu yatırımlarda Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın destekleri ve çabaları sayesinde olmuştur.”