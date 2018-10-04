İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sin: "En çok ihracat yaş meyve grubunda gerçekleşti"

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebze sektörü ihracatındaki artış eğiliminin devam ettiğini belirterek, yılın ilk dokuz ayında en çok ihracatın yüzde 17’lik artışla 646 milyon dolara ulaşan yaş meyve grubunda gerçekleştiğini vurguladı.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve ve sebze sektörü ihracatındaki artış eğiliminin devam ettiğini belirterek, yılın ilk dokuz ayında en çok ihracatın yüzde 17'lik artışla 646 milyon dolara ulaşan yaş meyve grubunda gerçekleştiğini vurguladı.


Sin, açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını sektörel bazda değerlendirdi. Sin, 2018 yılı üçüncü çeyreğinin sonu itibariyle Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının miktarda yüzde 21, değerde yüzde 17 oranında artış göstererek 1.5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.



"153 milyon dolara yükseldi"


Türkiye ekonomisinde kilit konumunda yer alan yaş meyve ve sebze sektörü ihracatının, Eylül ayında yüzde 7 artış göstererek 153 milyon dolara yükseldiğini aktaran Sin, narenciye ihracatının miktarda yüzde 172 değerde ise yüzde 71 oranında önemli bir artışla 48 milyon dolara yükseldiği bilgisini verdi. Yaş meyve ve sebze sektörü ihracatındaki artış eğiliminin devam ettiğini belirten Sin, yılın ilk dokuz ayında en çok ihracatın yüzde 17'lik artışla 646 milyon dolara ulaşan yaş meyve grubunda gerçekleştiğini, narenciye grubunda ise miktarda yüzde 50 değerde ise yüzde 42 oranında artışla ihracatın 465 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.



Eylül ayının birincisi limon


En çok ihracat edilen ürünün limon olduğunu kaydeden Sin, "Eylül ayından en çok ihraç edilen ürün limon olurken onu sırasıyla üzüm, incir, domates ve mandalina takip etti. Eylül ayının şampiyonu limon ihracatında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 157 değerde ise yüzde 66'lık artış yaşanarak 38 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandı. Eylül ayında en çok yaş meyve ve sebze ihracatı yapılan ülke yüzde 32'lik payla Rusya Federasyonu olurken onu sırasıyla Almanya, Irak, Suudi Arabistan ve Ukrayna takip etti" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.