SİTSO'dan işbirliği ve kardeşlik anlaşması

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı"nda Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, kardeşlik protokollerini imzaladığı yeni kardeş odaları ile işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kardeşlik protokolü hakkında bilgi veren Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, “Odamız ile Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla kardeş oda protokolü imzaladık. Bu protokolün amacı SİTSO ile DTSO arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, iş birliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetler ve projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek ve böylece Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki birliktelik ile diğer odalara rol model olmak amacıyla imzalanmıştır" dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile karşılıklı iş birliği için mutabakat anlaşması imzaladıklarını ifade eden Kaynar, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız kardeşlik ve işbirliği antlaşmaları ile Silifke'de ticareti daha geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.